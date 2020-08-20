Кабмин хочет ликвидировать Госпродпотребслужбу: в ЕБА назвали риски этого решения

Кабинет министров Украины планирует реорганизовать Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) и создать Государственную службу по контролю заболеваний Украины. В правительстве уже разработан соответствующий проект постановления. Его должны были рассматривать на очередном заседании Кабмина в среду, 19 августа, однако вопрос перенесли.

При этом в Европейской Бизнес Ассоциации отмечают, что по предложенной концепции, служба опять перейдет в подчинении Министерства здравоохранения Украины и будет реализовывать госполитику, например, в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов, санитарного законодательства, санитарного и эпидемического благополучия населения, а также эпидемиологического надзора. При этом непосредственно у Госпродпотребслужбы гораздо более широкий функционал, которые включает в себя ветеринарную медицину, карантин и защиту растений, семеноводство.

"По мнению бизнеса, инициированные МЗ изменения ставят под угрозу стабильность работы многих секторов экономики, в частности сельского хозяйства, семеноводства, розничной торговли, потребительских товаров. Кроме того, представляется нецелесообразным вывод вопросов безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов из-под подчинения Минэкономики, которое является профильным центральным органом исполнительной власти для продовольственной отрасли", — говорится в сообщении ЕБА.

В Ассоциации отмечают, что новость о реорганизации службы вызвала недоумение у представителей бизнеса. Вызывает вопрос также и скорость, с которой возникла идея этих изменений.

"Европейская Бизнес Ассоциация всегда выступала за качество работы органов государственной власти и эффективность взаимодействия с бизнесом. В 2014 году создание Госпродпотребслужбы стало одной из важным реформ для обеспечения пищевой безопасности в стране и была одобрительно воспринята бизнесом. Налаживание работы службы заняло длительное время и требовало от бизнеса приспособления к новым процедур. Тем не менее, эпидемиологическая ситуация в стране была кардинально другой, более стабильной. Теперь, возможная реорганизация может сопровождаться кардинальными изменениями в работе системы и, потенциально, тормозить экспортно-импортные операции, а также торговлю на внутреннем рынке из-за задержек в оформлении документов разрешительного характера", — говорят в ЕБА.

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Одновременно с этим представители бизнеса обращаются внимания, что уже около года служба остается без руководителя, хотя попытки назначить нового главу предпринимались несколько раз — были проведены конкурсы, но назначение так и не состоялось.

"По мнению сообщества, реформы такого масштаба должны широко обсуждаться со всеми заинтересованными стейкхолдерами, а уже после — выноситься в зал, для принятия решения. Кроме того, принимая решение такого масштаба, стоит тщательно оценить все за и против. Поэтому, по мнению бизнеса, объединенного Европейской Бизнес Ассоциацией, акцент стоит сделать на назначение действительно эффективного руководителя уже существующей структуры и стратегическом выстраивании рабочих процессов. Бизнес не поддерживает реорганизацию Госпродпотребслужбы и обращается к премьер-министру с призывом отклонить данную инициативу", — подчеркнули в ассоциации.

Напомним, что Кабмин в 2014 году создал Госпродпотребслужбу на основе четырех контролирующих органов: Госсельхозинспекции, Говсветфитослужбы, Госсанэпидемслужбы и Госслужбы по вопросам защиты прав потребителей. В январе 2015-го, после года работы на должности главы Госпродпотребслужбы, был уволен Сергей Глущенко. Сегодня обязанности руководителя исполняет Ольга Шевченко.