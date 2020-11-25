Политика 1 час назад

Кабмин сменил и.о. главы ГФС и одобрил смену харьковского и закарпатского губернаторов

Правительство также назначило руководителей Госслужбы градостроительства и Госслужбы экспортного контроля

Новый руководитель ГФС Дмитрий Сосинович. Фото: скриншот видео ІншеТВ Новый руководитель ГФС Дмитрий Сосинович. Фото: скриншот видео ІншеТВ
Новый руководитель ГФС Дмитрий Сосинович. Фото: скриншот видео ІншеТВ

Кабинет министров 25 ноября сменил временно исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы. Вместо Сергея Солодченко ведомство пока возглавит начальник управления противодействия экономическим преступлениям Главного управления ГФС в Житомирской области Дмитрий Сосинович.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

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Также правительство назначило Наталию Дюжилову главой Государственной сервисной службы градостроительства, а Владимира Процько — главой Госслужбы экспортного контроля. Оба чиновника назначены путем заключения контракта на прохождение госслужбы на период карантина.

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В свою очередь, уволили заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Дмитрия Романовича (по предложению министра Игоря Петрашко), а также замглавы Госслужбы геодезии, картографии и кадастра Павла Шевченко (по собственному желанию).

Кабмин также согласовал проекты указов президента об увольнении по соглашению сторон главы Закарпатской обладминистрации Алексея Петрова и назначении вместо него Анатолия Полоскова. Кроме того, согласовано увольнение главы Харьковской ОГА Алексея Кучера и назначение вместо него Айны Тымчук.

Напомним, Солодченко стал и.о. главы ГФС в феврале. Впоследствии он сменил всех начальников областных управлений службы.

Отметим также, что Кучер баллотировался на выборах мэра Харькова от партии "Слуга народа", но занял третье место с результатом всего 7,2%.

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