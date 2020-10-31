ГБР задержало одного из руководителей ГФС: требовал $200 тысяч за закрытие уголовного дела

Правоохранители задержали "на горячем" руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям Государственной фискальной службы Украины во время получения первой части неправомерной выгоды в сумме $100 тысяч.

В частности, чиновник был задержан следователями Государственного бюро расследований с привлечением собственного спецназа, сообщает пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации, чиновник требовал от руководителя одного из фармацевтических предприятий $200 тысяч за возвращение изъятых во время обыска документов и закрытие уголовного производства", — говорится в сообщении.

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Сейчас следователями ГБР осуществляются неотложные следственные действия.

При этом процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора. Оперативное сопровождение — Главное оперативное управление ГБР.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в коррупции начальника отдела одного из управлений Государственной экологической инспекции столичного региона. За деньги он предлагал частным предпринимателям не отражать в актах внеплановых проверок обнаруженные нарушения экологических норм.

Задержали чиновника в его собственном автомобиле во время получения $20 000 от местного коммерсанта.

Также сообщалось, что СБУ разоблачила заместителя мэра одного из городов Луганской области, который причастен к получению взятки при проведении тендерной закупки за деньги местного бюджета.

В частности, чиновник требовал деньги от коммерческого директора одного из частных предприятий, которое занималось ремонтом инфраструктуры города. За это фигурант обещал бизнесмену победу на открытых торгах и быструю оплату услуг по двум другим соглашениям.