Чиновника Госэкоинспекции столичного региона задержали на взятке в $20 000 (ФОТО)

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в коррупции начальника отдела одного из управлений Государственной экологической инспекции столичного региона.

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления СБУ в Киеве и области.

По данным предварительного следствия, чиновник, в сферу ответственности которого относятся вопросы охраны окружающей среды, организовал противоправный механизм незаконного обогащения.

"За деньги он предлагал частным предпринимателям не отражать в актах внеплановых проверок обнаруженные нарушения экологических норм", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, задержали злоумышленника в его собственном автомобиле во время получения $20 000 от местного коммерсанта.

"В такую ​​сумму чиновник оценил сокрытие нарушений правил пользования водными ресурсами и избежание бизнесменом многомиллионного штрафа в бюджет", — доложили в спецслужбе.

Сейчас проводятся следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по статье принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом Уголовного кодекса Украины.

На данный момент решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Известно также, что разоблачение коррупционного преступления происходило совместно со следователями Территориального управления Госбюро расследований, расположенного в Киеве, под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила председателя Харьковского окружного административного суда на передаче взятки.