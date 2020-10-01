Экс-нардеп предлагал 40 млн грн за сохранение коррупционных схем на ГП, — депутат Халимон

Чтобы прекратить расследование злоупотреблений и коррупции на государственном предприятии "Исследовательское хозяйство "Ивковцы" Мироновского института пшеницы имени В.М. Ремесла бывший народный депутат Олег Дмитренко предлагал взятку в 40 млн грн.

Как заявил народный депутат из фракции "Слуга народа", заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Павел Халимон, на следующий день после того, как ему предложили данную взятку, он написал заявление в Национальную полицию.

Об этом он рассказал в четверг, 1 октября, на пресс-конференции "Как, уничтожив коррупционные схемы на государственных аграрных предприятиях, уменьшить дефицит госбюджета. Пример одного предприятия Черниговской области".

Халимон рассказал, что в начале лета 2020 года к нему обратились представители сельскохозяйственного предприятия "Ивковцы" с информацией о доведении предприятия до банкротства и нанесении ущерба для государства. Нардеп со своей командой обратился в правоохранительные органы, и по результатам проверки были установлены факты служебного злоупотребления должностными лицами госпредприятия, а также был выявлен материальный ущерб.

Параллельно сотрудники прокуратуры обратились в Национальную академию аграрных наук Украины с целью провести свою проверку. По ее результатам также было установлено, что помимо продажи еще несобранного урожая по заниженной цене, госпредприятие закупало услуги посеву и удобрению почвы по завышенным ценам.

"В результате государству был нанесен ущерб в размере больше 50 млн грн. После этих фактов не оставалось другого выхода, кроме как обращаться в суд и наложить арест на весь урожай озимых культур. К счастью, следственный судья вовремя отреагировал", — отметил Халимон.

Нынешний директор госпредприятия "Исследовательское хозяйство "Ивковцы" Олег Пищенко (назначен 27 августа 2020 года) рассказал в деталях о накопившихся проблемах. По словам Пищенко, за 22 года своей деятельности он не видел такого количества злоупотреблений, и с первых дней своей работы на ГП начал анализ его деятельности, после чего обратился в НААНУ с просьбой назначить комиссию для проведения финансово-хозяйственного аудита предприятия.

"По результатам предварительного анализа могу сказать о крупных злоупотреблениях и что наше предприятие пострадало за 4 года сотрудничества с СООО "Батькивщина". Предыдущее руководство госпредприятия, не знаю по каким мотивам, вело тесное сотрудничество с этим частным предприятием. По предварительным данным схема была следующей — с 2016 года фирма покупала у "Ивковцев" права собственности на будущий урожай. Но эти права покупались, как на незаконченное производство и продавались они не в учете количества зерна, которое собиралось с этих полей, а по гектарам — плата проводилась за 1 гектар незавершенного производства. При этом "Ивковцы оплачивали еще и услуги "Батькивщине" за собственный счет — по сбору урожаю и его перевозке", — говорит директор ГП.

Он отмечает — только по озимым культурам, которые уже собраны, его предприятие недополучило около 32 млн грн, а учитывая потенциал оставшейся на поле культуры (кукурузы) предприятие недополучило бы еще около 100 млн грн. Пищенко рассказывает, что суммы были в пять раз занижены. Так, например, за один гектар СООО платила 8,5 тысяч грн, тогда как должна была минимум 40 тысяч грн.

"Все моим попытки наладить контакт с "Батькивщиной" закончились неудачей. Хочется обратится к его руководству и получить договоры, по которым проводилось сотрудничество СООО и ГП, получить расценки, по которым все выполнялись работы. Ведь на предприятии сегодня отсутствует бухгалтерская отчетность. Часть украдена, а другая — изъята в рамках уголовного производства. По факту кражи документов было направлено заявление в правоохранительные органы. На данный момент банкротство предприятия удалось остановить, но, по моему мнению, представители СООО так просто не сдадутся", — объясняет Пишенко.

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По словам Халимона, после начала работы правоохранительных органов эта истории не закончилась. Вскоре к нему обратился бывший народный депутат Олег Дмитренко.

"Он, чтобы откупиться и продолжить свою незаконную деятельность, предложил мне взятку в размере 40 млн грн. Подозреваю, что такие случаи по территории Украины не единичны — агропредприятия Дмитренко осуществляют подобную деятельность и на других госпредприятиях в Сумской и Запорожской областях с 2016 года. У меня есть информация, что относительно этих предприятий также начаты уголовные дела. Можно посчитать, сколько средств могло прийти в госбюджет. Если мы вывели схему только за последний сезон на сумму свыше 50 млн то, умножив это на 4 года, получим 200 млн. А умножив на 4 хозяйства уже 800 млн!", — подчеркнул народный депутат.

Он подчеркнул, что на следующий день после предложения Дмитренко обратился к правоохранительным органам с соответствующим заявлением, указав факт предложения взятки. Однако следователь Прилуцкого районного отделения национальной полиции , вместо того, чтобы внести заявление в Единый реестр досудебных расследований присоединил его к уже существующим материалам уголовного дела. По словам парламентария, это является грубым нарушением уголовно-процессуального и уголовного кодексов Украины. Поэтому Халимону вместе с его командой пришлось несколько дней назад еще раз обращаться в суд и обязывать следователя внести эти данные в ЕРДР.

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При этом народный депутат говорит, что не удивится, если в ближайшее время против него и всех участников событий появится компрометирующая информация в СМИ — псевдорасследования, провокации и заказные материалы.

СПРАВКА

ГП "Исследовательское хозяйство "Ивковцы" — аграрно-исследовательское хозяйство с земельным банком в 4200 гектаров. "Ивковцы" принадлежат Национальной академии аграрных наук Украины (НААН).

Напомним, что о проблемах в "Ивковцах" еще летом говорила Инна Лещенко, которая тогда исполняла обязанности директора ГП. Она также отмечала, что на протяжении последних 4 лет у хозяйства был один контрагент — СООО "Батькивщина". По ее словам, договоры были заключены по неконкурентной цене, завышенной в 3-5 раз. И еще на стадии всходов, когда невозможно определить размер будущего урожая, зерно отписывалось предприятию, как незавершенное производство.