В Украине зафиксировали новый рекорд урожайности сорта пшеницы (ФОТО)

Эксперт Национального проекта "Книга рекордов Украины" Юлия Бычай зафиксировала новый рекорд в категории "Агропромышленный комплекс" — наивысшая урожайность зерна.

Об этом сообщила газета "Срибнянщина" на странице в Facebook.

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Указано, что сорт озимой пшеницы "Берегиня Мироновская" (селекции Мироновского института пшеницы имени Ремесла НААН) дал рекордную урожайность в 10,1 т/га на площади 221 га в СООО "Батькивщина" (Черниговская область).

Известно, что семена пшеницы для этой площади СООО "Батькивщина" приобрели в 2019 году в государственном предприятии "Ивковцы".

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Как отмечается, после фиксации рекорда главному агроному СООО "Батькивщина" Владимиру Якименко и директору ГП "Ивковцы" Анне Кравченко были вручены дипломы "Книги рекордов Украины".

В предыдущем МГ (июль 2019 года — июнь 2020 года) Украина экспортировала 56,2 млн тонн зерна, что на 13% больше пердыдущего года.

Напомним, аграрии Украины в 2018-2019 маркетинговом году экспортировали 49,7 млн тонн зерновых, что являлось рекордом за всю историю независимости государства.

Минэкономики прогнозирует урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2020 году на уровне 68 млн тонн, а масличных — 20 млн тонн.