  • Главная
  • Бизнес
  • Крупный бизнес
  • АПК
АПК 50 минут назад

В Украине зафиксировали новый рекорд урожайности сорта пшеницы (ФОТО)

Сорт озимой пшеницы "Берегиня Мироновская" дал рекордную урожайность в 10,1 т/га на площади 221 га

Рекордный урожай пшеницы в Черниговской области. Фото: Facebook / Газета "Срибнянщина" Рекордный урожай пшеницы в Черниговской области. Фото: Facebook / Газета "Срибнянщина"
Рекордный урожай пшеницы в Черниговской области. Фото: Facebook / Газета "Срибнянщина"

Эксперт Национального проекта "Книга рекордов Украины" Юлия Бычай зафиксировала новый рекорд в категории "Агропромышленный комплекс" — наивысшая урожайность зерна.

Об этом сообщила газета "Срибнянщина" на странице в Facebook.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что сорт озимой пшеницы "Берегиня Мироновская" (селекции Мироновского института пшеницы имени Ремесла НААН) дал рекордную урожайность в 10,1 т/га на площади 221 га в СООО "Батькивщина" (Черниговская область).

Известно, что семена пшеницы для этой площади СООО "Батькивщина" приобрели в 2019 году в государственном предприятии "Ивковцы".

Читайте также:
Украина экспортировала первый миллион тонн зерновых

Как отмечается, после фиксации рекорда главному агроному СООО "Батькивщина" Владимиру Якименко и директору ГП "Ивковцы" Анне Кравченко были вручены дипломы "Книги рекордов Украины".

В предыдущем МГ (июль 2019 года — июнь 2020 года) Украина экспортировала 56,2 млн тонн зерна, что на 13% больше пердыдущего года.

Напомним, аграрии Украины в 2018-2019 маркетинговом году экспортировали 49,7 млн тонн зерновых, что являлось рекордом за всю историю независимости государства.

Минэкономики прогнозирует урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2020 году на уровне 68 млн тонн, а масличных — 20 млн тонн.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Черная смородина в Украине за год подорожала в 2 раза
Черная смородина в Украине за год подорожала в 2 раза
В Харьковской области на ходу загорелся грузовик с зерном (ФОТО)
В Харьковской области на ходу загорелся грузовик с зерном (ФОТО)
В Киеве — рекорд по новым случаям коронавируса: вспышка в общежитии КПИ продолжается
В Киеве — рекорд по новым случаям коронавируса: вспышка в общежитии КПИ продолжается
Загрузка...
Новое видео
Анатолій Криволап. Творчість — це феномен, який не керується навіть автором / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Кравчук назвал первые шаги на переговорах по Донбассу: готов к диалогу с боевиками ОРДЛО

  3. "Держал за горло": в поезде пассажир избил и пытался изнасиловать женщину

  4. В Украине зафиксировали новый рекорд урожайности сорта пшеницы (ФОТО)

  5. Французская коммуна стала первым поселением в мире, полностью перешедшим на электрокары

Загрузка...