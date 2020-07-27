Украина экспортировала первый миллион тонн зерновых

Украина с начала нового 2020/2021 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 24 июля 2020 года экспортировала 1,114 млн тонн зерновых и зернобобовых.

Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитического портала АПК Украины.

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К этому времени экспортировано 412 тысяч тонн пшеницы, 396 тысяч тонн кукурузы и 301 тысяча тонн ячменя.

По состоянию на 24 июля текущего года, экспортировано также 12,3 тысяч тонн муки.

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Напомним, в предыдущем МГ (июль 2019 года — июнь 2020 года) Украина экспортировала 56,2 млн тонн зерна, что на 13% больше, за год до этого.

Напомним, аграрии Украины в 2018-2019 маркетинговом году экспортировали 49,7 млн тонн зерновых, что являлось рекордом за всю историю независимости государства.

Минэкономики прогнозирует урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2020 году на уровне 68 млн тонн, а масличных — 20 млн тонн.

Ранее в Верховную Раду внесли законопроект, который предполагает снижение НДС на отдельные виды агропродукции с 20% до 14%. Авторы инициативы рассчитывают на то, что это будет мотивировать перекупщиков платить налоги в полном объеме.