Потребрынки 1 час назад

Украина вырвалась в лидеры по экспорту органических продуктов

В прошлом году в ЕС ввезено 3,24 млн тонн органической агропродовольственной продукции, 10% которой приходится на Украину

Фото: Agravery.com Фото: Agravery.com
Фото: Agravery.com

В 2019 году Украина заняла первое место в Европе и второе в мире (из 123 стран) по объемам экспорта в страны Европейского Союза (ЕС) органической продукции, поднявшись на две ступеньки в сравнении с предыдущим годом.

Как сообщает The Page, в прошлом году в ЕС ввезено 3,24 млн тонн органической агропродовольственной продукции, 10% которой приходится на Украину.

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Украинский экспорт в ЕС увеличился на 27% — до 337,9 тонны. В основном, в ЕС из Украины экспортируются зерновые (кроме риса и пшеницы, 76,9% зерновых украинского происхождения), пшеница (31,8% из Украины), масличные культуры (кроме сои, 18,2% и второе место после Турции), соя (четвертое место и 13% импорта), фрукты (11% и третье место).

Кроме этого, Украина входит в группу крупнейших экспортеров жмыха, фруктовых соков и овощей.

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В 2018 году Украина занимала четвертое место в мире по объемам экспорта органической продукции в ЕС, уступая Китаю, Эквадору и Доминиканской Республике.

При этом, Доминиканская Республика и Эквадор поставляют в ЕС почти исключительно тропическую продукцию: 90% их экспорта составляют тропические фрукты, орехи и специи.

Импортированная органическая продукция составляет 2% общего импорта агропродовольственных товаров в ЕС.

Напомним, 2 августа 2019 года вступил в силу закон "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции".

 

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