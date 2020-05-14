Инновации в агробизнесе: стратегия успеха ALFA Smart Agro

В портфеле компании 71 продукт, из которых 36 — собственные разработки. 24 продукта ALFA Smart Agro уже защищены патентами, еще три технологии украинцы сейчас патентуют в Европе по международной процедуре.

Новейшая история предприятия начинается с открытия в 2016 году завода препаративных форм в Белой Церкви. Если раньше компания импортировала средства защиты растений (преимущественно из Китая), то с появлением своего производства портфель продуктов ALFA Smart Agro каждый год пополняется собственными препаратами. Сейчас компания занимает пятое место на внутреннем рынке по объему реализованной продукции, 75% ее препаратов производится в Украине.

Производство от идеи до поля

Кроме завода у ALFA Smart Agro есть также химическая и агрономическая лаборатории, опытно-демонстрационный центр и уникальный мини-завод. Суммарные инвестиции, вложенные в новый R&D-центр, производственные линии и логистический комплекс Белоцерковского завода препаративных форм за 2018-2019 годы, составили более 100 млн грн. Все это делает компанию единственным украинским производителем агрохимических препаратов полного цикла.

Химическая лаборатория ALFA Smart Agro

Производство препаратов начинается с химической лаборатории. Здесь эксперты ищут уникальные комбинации действующих веществ и создают формуляции новых средств защиты растений. Каждый продукт в процессе разработки имеет несколько десятков прототипов и проходит много испытаний. Ученые разрабатывают и совершенствуют состав препарата, пока не получат желаемый результат.

Перед запуском серийного производства технология тестируется на специальном мини-заводе. Он в точности воспроизводит все процессы промышленного масштаба, но в малом объеме. Это позволяет проконтролировать и откорректировать технологический процесс, минимизировать риски, сэкономив при этом ресурсы (энергию, воду и пр.). Кроме того, мини-завод позволяет произвести образцы продукта для его тестирования в агрономической лаборатории и на демополе.

Задача экспертов агрономической лаборатории — оценить эффективность препарата и его безопасность для культуры. Опыты в полях помогают рассчитать рекомендованные нормы, фазы внесения препаратов и влияние на севооборот.

Агрономическая лаборатория ALFA Smart Agro

Протестированные по качеству и технологии препараты запускаются в серийное производство на Белоцерковском заводе препаративных форм. Здесь работают три участка:

цех водных растворов;

цех по выпуску СЗР в форме концентратов суспензий (три производственные линии для разных типов продуктов);

цех гербицидов в форме водных растворов и суспоэмульсий.

Производственные мощности завода достигают 12 тыс. тонн в год.

Качество и эффективность продуктов компании высоко оценили на рынке. Площадь посевов, обработанных препаратами ALFA Smart Agro за сезон 2019 года, выросла более чем на 20%. Увеличивается и количество хозяйств, которые применяют инновационные продукты компании. "Можно расти за счет демпинга по старым генерическим продуктам, а можно, как сделали мы, создать гербицид Триатлон, аналогов которому нет ни в Украине, ни в мире", — говорит глава наблюдательного совета ALFA Smart Agro Борис Тодоров.

Создавать новое

Создание инновационных препаратов, которые максимально отвечают потребностям агропроизводителей, — это основное направление стратегии развития ALFA Smart Agro. Для достижения этой цели в компанию пригласили лучших отраслевых специалистов Украины и мира. Возглавляет отдел исследований и разработок доктор сельскохозяйственных наук Сергей Кнечунас, вместе с ним создает уникальные препараты специалист из Дании — доктор химических наук Мортен Педерсен. Датский химик сотрудничает с ALFA Smart Agro уже больше трех лет. Он является владельцем 16 патентов на изобретения, которые получили рыночное признание и продаются в разных странах.

Синергия современного производства, технологий и качественной экспертизы привела ALFA Smart Agro на вершину отраслевого Олимпа — в число победителей авторитетной международной премии Crop Science Awards 2019. Украинская компания победила в номинации "Лучшая компания из развивающегося региона" и вошла в шорт-лист финалистов в номинации "Лучшая инновация в формуляции".

ALFA Smart Agro — победитель Crop Science Awards 2019

В номинации "Лучшие инновации в формуляции" отмечают компании за вклад в поиск новых формуляций и соединений, которые делают применение препаратов более безопасным, уменьшают негативное воздействие на окружающую среду и повышают их эффективность. Выход в финал украинцам обеспечила технология Smart CompleX. Она полностью меняет подход к формуляциям с использованием прохлораза.

"Прохлораз — очень капризное вещество. Оно плохо растворяется в воде, а если использовать другие растворители, страдает растение. Так вот мы нашли способ растворить прохлораз именно в воде. Это позволяет уменьшить пестицидную нагрузку на почву и окружающую среду, при этом сохраняется стабильное и эффективное действие прохлораза для защиты растений", — объясняет Сергей Кнечунас.

Эта технология используется при производстве инновационных препаратов ALFA Smart Agro для обработки семян Кантарис и Авиценна.

Автоматическая линия фасовки на Белоцерковском заводе препаративных форм

Победу в номинации "Лучшая компания из растущего региона" ALFA Smart Agro получила за вклад в развитие СЗР в своем регионе. За четыре года компания обновила портфель продуктов на 50% и выпустила на рынок 25 инновационных препаратов, девять из которых появились в 2018 году. В этой номинации украинцы обошли гигантов рынка из Индии и Китая. "Для нас эта победа знаковая. Она подтверждает, что наша стратегия и инновационные разработки — это вклад в развитие всего рынка СЗР Украины. Мы работаем на одном уровне с ведущими мировыми компаниями, поэтому инновациям ALFA Smart Agro можно доверять", — говорит Татьяна Мосендз, коммерческий директор ALFA Smart Agro.

В 2020 году компания вывела на рынок пять новых продуктов, которые отличаются более широким спектром действия и длительным окном применения.

С заботой о будущем

Инвестиции в Белоцерковский завод препаративных форм ALFA Smart Agro продолжаются. В 2019 году компания:

оборудовала новую химическую лабораторию;

построила собственный логистический комплекс;

запустила вторую автоматическую линию фасовки;

перенесла в Украину производство гербицидов в формуляции суспоэмульсий.

Первым продуктом, сошедшим с новой линии, стал гербицид Оскар Премиум, вторым — Хаммер Дуо. Производство гербицидов на украинском заводе позволяет гибко реагировать на рыночную ситуацию в стране, оптимизировать логистику и максимально контролировать качество продуктов.

Для контроля качества продукции на предприятии внедрена уникальная система Multi Control. Она обеспечивает проверку качества на каждом этапе производства от сырья до готового продукта, а также контроль стабильности препаратов на протяжении гарантийного срока. Нормативной основой системы управления качеством БЗПФ служат международные стандарты ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, а также стандарты CropLife по предупреждению перекрестного загрязнения. Все эти меры позволяют удерживать показатель брака продукции на уровне меньше 1% уже несколько лет.

"Мы ставим себе цель уменьшать влияние продуктов на окружающую среду и пользователей. В первую очередь это фокус на сокращение использования органических растворителей. Чем меньше в препарате органических растворителей, тем меньше вспомогательных химических веществ попадает в грунт. Пример такой разработки — фунгицид Тезис. Тезис — это концентрат суспензии, сольвентов в нем используется в разы меньше, чем у тебуконазол-содержащих продуктов в другой формуляции. Это ответственный подход — заботиться не только об эффективности сегодня, но и о последствиях завтра", — резюмировал глава наблюдательного совета ALFA Smart Agro Борис Тодоров.