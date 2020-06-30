Украина побила исторический рекорд экспорта зерновых

Украина в текущем маркетинговом году (МГ, июль 2019 года — июнь 2020 года) экспортировала 56,2 млн тонн зерна, что на 13% больше, чем в прошлом сезоне, когда были экспортированы рекордные 49,7 млн тонн.

Об этом говорится в отчете Директората развития аграрного сектора при Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно отчету, по состоянию на 26 июня Украина экспортировала 56,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, при этом всего подготовлено к экспорту 57,1 млн тонн зерна.

В частности, на отчетную дату Украина поставила на внешние рынки:

- пшеницы — 20,4 млн тонн (на 4,8 млн тонн, или на 31%, больше, чем в прошлом МГ);

- кукурузы — 30,12 млн тонн (на 1,3 млн тонн, или на 1% больше);

- ячменя — 4,9 млн тонн (почти на 35% больше);

- ржи — 8,2 млн тонн (на 80 млн тонн, или 91% меньше, чем в прошлом МГ).

Кроме того, муки экспортировано 332,3 тысячи тонн, что на 10% больше, чем в 2018-2019 МГ. В частности, пшеничной муки — 329,8 тысячи тонн, что также почти на 10% больше, чем в предыдущем сезоне.

Напомним, аграрии Украины в 2018-2019 маркетинговом году экспортировали 49,7 млн тонн зерновых, что являлось рекордом за всю историю независимости государства.

Как сообщалось, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и экспортеры планируют утвердить объемы экспорта зерна нового урожая в 2020-2021 маркетинговом году (МГ, июль 2020 года — июнь 2021 года) и подписать 1 июля соответствующий меморандум.

Минэкономики прогнозирует урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2020 году на уровне 68 млн тонн, а масличных — 20 млн тонн.

Ранее в Верховную Раду внесли законопроект, который предполагает снижение НДС на отдельные виды агропродукции с 20% до 14%. Авторы инициативы рассчитывают на то, что это будет мотивировать перекупщиков платить налоги в полном объеме.