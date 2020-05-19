Зерна и плевела: Украина может продавать зерна больше, были бы дороги, вагоны и элеваторы

За это время доля сельхозпродукции в структуре украинского экспорта выросла на 5%, до 42%. И это при том, что сегодня урожайность пшеницы 4 т/га, что вдвое меньше, чем, например, во Франции. Аналогичная ситуация и с кукурузой: мы собираем всего 7 т/га против 12-13 т/га в США.

Высокие урожаи при такой низкой производительности труда — это признак больших перспектив. В Украинской зерновой ассоциации (УАК) подсчитали, что к 2022 году объем производства по зерновым и масличным культурам в стране может вырасти до 100 млн тонн. Это прекрасно, но вот вопрос: хватит ли места для хранения такого количества продукции и транспорта для перевозки?

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Камеры хранения

По данным УАК, элеваторы обеспечивают 42% мощностей хранения урожая зерновых, бобовых и масличных культур (остальное приходится на агропредприятия). Всего в стране насчитывается 1237 элеваторов, и расположены они преимущественно в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской и Винницкой областях. Из них 800 (с суммарным объемом хранения 42 млн тонн) сертифицированы, то есть не только хранят зерно, но и улучшают его качество.

"Раньше где-то отдельно была птицеферма, где-то комбикормовый завод, где-то элеватор, и кругом были поля. Сейчас создаются комплексы, которые объединяют и птицефабрику, и комбикормовый завод, и элеватор, входящие в крупные агрохолдинги", — говорит руководитель отдела корпоративных продаж компании "Аксиома" Руслан Полищук.

Наиболее современными являются силосные элеваторы, где зерно хранится в металлических "банках". Однако и напольное хранение может быть эффективным при условии использования современных методов. Среди последних аспирация — очистка воздуха хранилища от пыли.

По словам Полищука, наиболее бережно к хранению зерна относятся агрохолдинги, которые могут позволить себе то, что недоступно простому фермеру. А вот отношение к процессу со стороны трейдеров эксперт называет халатным, поскольку те заинтересованы не столько в хранении, сколько в скорейшей продаже продукции.

На юг, на юг!

Впрочем, эта тенденция может измениться при условии увеличения количества элеваторов. А их, по данным Украинской зерновой ассоциации, необходимо еще 300-400. При этом основным направлением постройки элеваторов будет южное — поближе к морским портам, через которые отгружают продукцию на экспорт. Параллельно идет активное строительство терминалов в самих портах. Одним из них стал самый современный в Украине терминал Neptune мощностью 5 млн тонн в год, открытый в сентябре 2019 года в одесском порту Южный.

С западным направлением сложнее: мешает разница в ширине путей, а следовательно, необходимость перегрузки товара, которая увеличивает его стоимость.

В то же время транспортировка зерна железной дорогой по территории Украины в последние годы упростилась. Это стало возможным благодаря тому, что зернотрейдерам и производителям сельхозпродукции стало легче получать разрешение на строительство ж/д ветки к своим элеваторам и приобретать вагоны.

Так, в "Кусто Агро" сообщили о закупке 70 вагонов для перевозки зерна. Согласно информации на сайте компании, именно на железную дорогу приходится 70% объемов транспортировки зерновых культур. Свои вагоны компании брендируют корпоративной символикой. "Раньше едет товарный поезд, и все вагоны одинаковые, например, зеленые. Сейчас все красивые, разрисованные, все с логотипами холдингов", — говорит Руслан Полищук.

Стандартный транспортно-логистический набор выглядит весьма взвешенно: элеватор фермерского типа, зерносушилки и линия автопогрузки и автоприемки. Хороший пример — компания "Ольгопіль". По словам директора компании Павла Каленича, им достаточно элеватора мощностью 37 тыс. тонн и двух зерновозов DAF. Поскольку хозяйство расположено в 250 км от Одессы, то с октября по май все зерно транспортируется непосредственно в порт для дальнейшей реализации на экспорт. "То есть с транспортировкой или логистикой проблем нет, чего не скажешь о дорогах: они ужасны. Поэтому если государство хочет позаботиться о фермерах, то в первую очередь должно позаботиться о дорогах", — говорит Каленич.