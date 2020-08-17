И.о. директора "Ивковцев": Схемы экс-руководства нанесут государству 25 млн грн ущерба

На протяжении четырех лет госпредприятие вгоняли в многомиллионные убытки, поставив его на грань банкротства. Большой беды для хозяйства и работающих в нем жителей села Ивковцы удалось избежать благодаря приходу нового и.о. директора Инны Лещенко. В интервью Delo.ua она рассказала, как работала преступная схема.

Что из себя представляют "Ивковцы", ставшие целью для махинаторов, и как вы оказались во главе борьбы с ними?

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Это государственное предприятие, аграрно-исследовательское хозяйство с земельным банком в 4200 гектаров. "Ивковцы" принадлежат Национальной академии аграрных наук Украины (НААН), и наша главная цель — способствовать науке, быть базой для опытов и исследований. Я пришла сюда в начале июня 2020 года, пройдя собеседование у тогдашнего директора предприятия Анны Кравченко и в Мироновском институте пшеницы, которому мы непосредственно подчиняемся. Как тогда заявлялось, я должна была отвечать за развитие демонстрационных полей.

К этому времени у вас уже был опыт в аграрной сфере?

Двенадцать лет назад я пришла на работу в только что созданное фермерское хозяйство в Прилуцком районе. У нас почти ничего не было: ни техники, ни достаточного количества земли. Нам пришлось решить массу задач и пройти все стадии развития хозяйства. В итоге удалось создать свой автопарк и нарастить площади сельскохозяйственной земли, что в Черниговской области не так просто. Даже соседние предприятия начали брать у нас технику в аренду. Это был очень полезный личный и профессиональный опыт.

Что привлекло ваше профессиональное внимание, когда вы начали работать в "Ивковцах"?

Первым делом я хотела ознакомиться с документацией предприятия, куда пришла работать, но директор мне в этом отказала. Кравченко утверждала, что это не входит в сферу моих обязанностей. Когда мне все-таки дали изучить договора "Ивковцев" с контрагентами, сразу стало понятно, что они… неоднозначные.

Что это значит?

На протяжении последних 4 лет у хозяйства был один контрагент: СООО "Батькивщина" предоставляло "Ивковцам" услуги по посеву, вспашке и обработке всей земли госпредприятия. Договоры были заключены по неконкурентной цене, завышенной в 3-5 раз. Более того, еще на стадии всходов, когда невозможно определить размер будущего урожая, зерно отписывалось "Батькивщине" как незавершенное производство, если говорить бухгалтерскими терминами. Отписывалось оно по в несколько раз заниженной цене. По предварительной оценке, таким образом госпредприятию наносились убытки на сумму до 30 миллионов гривен ежегодно...

Вам удалось выяснить, что из себя представляет СООО "Батькивщина"?

Эту компанию с сомнительным прошлым знают, наверное, все аграрии на Черниговщине и многие в других регионах. Подобные схемы "Батькивщина" проворачивала еще в Сумской области и в Запорожье. До 2014 года директором предприятия был Олег Дмитренко, а потом избрался в Верховную Раду, входил там в аграрный комитет, и с тех пор "Батькивщиной" управляют его родственники.

И СООО "Батькивщина", и лично Дмитренко фигурируют в нескольких уголовных производствах о махинациях с землей и мошенничестве. Эту информацию можно проверить на сайте Единого реестра судебных решений.

Как Дмитренко удалось втянуть "Ивковцы" в невыгодное сотрудничество с "Батькивщиной"?

Согласно уставу "Ивковцев", все договоры на сумму свыше 10% стоимости активов обязательно должны согласовываться с Академией аграрных наук. Этого не произошло, потому что прежнее руководство предприятия вступило в сговор с господином Дмитренко и подписывало договоры с "Батькивщиной" самовольно.

При этом Дмитренко врал сотрудникам "Ивковцев" и жителям села, что является то ли инвестором предприятия, то ли арендатором земли. Но "Ивковцы" принадлежат только государству, и земли государственного предприятия никому в аренду не передавались.

Вы обращались в Академию аграрных наук, в правоохранительные органы, чтобы они разобрались с этой ситуацией?

Да, конечно, я подняла тревогу. В июле НААН отстранила прежнее руководство хозяйства, а меня назначила исполняющей обязанности директора. Сейчас Национальная полиция и прокуратура расследуют факт расхищения государственного имущества, а Прилуцкий районный суд арестовал урожай озимых культур, бывший предметом договора между ГП "Ивковцы" и СООО "Батькивщина". Нас обязали собрать урожай для экспертизы и определения суммы убытков.

По состоянию на 11 августа весь урожай озимых собран и взвешен. Определили, что в этом году схема с отпиской зерна как незавершенного производства по заниженным ценам может нанести "Ивковцам", а значит и государству, убытки на сумму более 25 миллионов гривен.

Как вы планируете защищать и развивать предприятие в будущем?

Сейчас готовим иск в суд с просьбой признать договоры с "Батькивщиной" недействительными. Параллельно ведем переговоры с судебными исполнителями, чтобы разблокировать счета нашего хозяйства — предыдущее руководство загнало его в огромные долги. К счастью, исполнители идут навстречу государственному предприятию. Как только ситуация выровняется, получим возможность развивать научную деятельность. Что главное предназначение "Ивковцев" — это исследования, мы не забываем.