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АПК 10 минут назад

И.о. директора "Ивковцев": Схемы экс-руководства нанесут государству 25 млн грн ущерба

Исследовательское хозяйство на Черниговщине оказалось на грани уничтожения из-за разорительных договоров, заключенных прежним руководством "Ивковцев" с компанией бывшего нардепа Олега Дмитренко

И.о. директора государственного предприятия "Ивковцы" Инны Лещенко И.о. директора государственного предприятия "Ивковцы" Инны Лещенко
И.о. директора государственного предприятия "Ивковцы" Инны Лещенко

На протяжении четырех лет госпредприятие вгоняли в многомиллионные убытки, поставив его на грань банкротства. Большой беды для хозяйства и работающих в нем жителей села Ивковцы удалось избежать благодаря приходу нового и.о. директора Инны Лещенко. В интервью Delo.ua она рассказала, как работала преступная схема.

Что из себя представляют "Ивковцы", ставшие целью для махинаторов, и как вы оказались во главе борьбы с ними?

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Это государственное предприятие, аграрно-исследовательское хозяйство с земельным банком в 4200 гектаров. "Ивковцы" принадлежат Национальной академии аграрных наук Украины (НААН), и наша главная цель — способствовать науке, быть базой для опытов и исследований. Я пришла сюда в начале июня 2020 года, пройдя собеседование у тогдашнего директора предприятия Анны Кравченко и в Мироновском институте пшеницы, которому мы непосредственно подчиняемся. Как тогда заявлялось, я должна была отвечать за развитие демонстрационных полей.

К этому времени у вас уже был опыт в аграрной сфере?

Двенадцать лет назад я пришла на работу в только что созданное фермерское хозяйство в Прилуцком районе. У нас почти ничего не было: ни техники, ни достаточного количества земли. Нам пришлось решить массу задач и пройти все стадии развития хозяйства. В итоге удалось создать свой автопарк и нарастить площади сельскохозяйственной земли, что в Черниговской области не так просто. Даже соседние предприятия начали брать у нас технику в аренду. Это был очень полезный личный и профессиональный опыт.

Что привлекло ваше профессиональное внимание, когда вы начали работать в  "Ивковцах"?

Первым делом я хотела ознакомиться с документацией предприятия, куда пришла работать, но директор мне в этом отказала. Кравченко утверждала, что это не входит в сферу моих обязанностей. Когда мне все-таки дали изучить договора "Ивковцев" с контрагентами, сразу стало понятно, что они… неоднозначные. 

Что это значит?

На протяжении последних 4 лет у хозяйства был один контрагент: СООО "Батькивщина" предоставляло "Ивковцам" услуги по посеву, вспашке и обработке всей земли госпредприятия. Договоры были заключены по неконкурентной цене, завышенной в 3-5 раз. Более того, еще на стадии всходов, когда невозможно определить размер будущего урожая, зерно отписывалось "Батькивщине" как незавершенное производство, если говорить бухгалтерскими терминами. Отписывалось оно по в несколько раз заниженной цене.  По предварительной оценке, таким образом госпредприятию наносились убытки на сумму до 30 миллионов гривен ежегодно...

Вам удалось выяснить, что из себя представляет СООО "Батькивщина"?

Эту компанию с сомнительным прошлым знают, наверное, все аграрии на Черниговщине и многие в других регионах. Подобные схемы "Батькивщина" проворачивала еще в Сумской области и в Запорожье. До 2014 года директором предприятия был Олег Дмитренко, а потом избрался в Верховную Раду, входил там в аграрный комитет, и с тех пор  "Батькивщиной" управляют его родственники. 

И СООО "Батькивщина", и лично Дмитренко фигурируют в нескольких уголовных производствах о махинациях с землей и мошенничестве. Эту информацию можно проверить на сайте Единого реестра судебных решений.  

Как Дмитренко удалось втянуть "Ивковцы" в невыгодное сотрудничество с  "Батькивщиной"?

Согласно уставу "Ивковцев", все договоры на сумму свыше 10% стоимости активов обязательно должны согласовываться с Академией аграрных наук. Этого не произошло, потому что прежнее руководство предприятия вступило в сговор с господином Дмитренко и подписывало договоры с "Батькивщиной" самовольно. 

При этом Дмитренко врал сотрудникам "Ивковцев" и жителям села, что является то ли инвестором предприятия, то ли арендатором земли. Но "Ивковцы" принадлежат только государству, и земли государственного предприятия никому в аренду не передавались. 

Вы обращались в Академию аграрных наук, в правоохранительные органы, чтобы они разобрались с этой ситуацией?

Да, конечно, я подняла тревогу. В июле НААН отстранила прежнее руководство хозяйства, а меня назначила исполняющей обязанности директора. Сейчас Национальная полиция и прокуратура расследуют факт расхищения государственного имущества, а Прилуцкий районный суд арестовал урожай озимых культур, бывший предметом договора между ГП "Ивковцы" и СООО "Батькивщина". Нас обязали собрать урожай для экспертизы и определения суммы убытков. 

По состоянию на 11 августа весь урожай озимых собран и взвешен. Определили, что в этом году схема с отпиской зерна как незавершенного производства по заниженным ценам может нанести "Ивковцам", а значит и государству, убытки на сумму более 25 миллионов гривен.

Как вы планируете защищать и развивать предприятие в будущем? 

Сейчас готовим иск в суд с просьбой признать договоры с "Батькивщиной" недействительными. Параллельно ведем переговоры с судебными исполнителями, чтобы разблокировать счета нашего хозяйства — предыдущее руководство загнало его в огромные долги. К счастью, исполнители идут навстречу государственному предприятию. Как только ситуация выровняется, получим возможность развивать научную деятельность. Что главное предназначение "Ивковцев" — это исследования, мы не забываем.  

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