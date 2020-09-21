СБУ задержала на взяточничестве главу Харьковского окружного админсуда (ФОТО)

Служба безопасности Украины разоблачила председателя Харьковского окружного административного суда на передаче взятки.

Операция по задержанию судьи проводилась совместно с НАБУ под процессуальным руководством САП, сообщает пресс-центр СБУ.

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По данным предварительного расследования, чиновница осуществляла давление на одного из судей для вынесения необходимого судебного постановления по административному делу по земельному вопросу.

"За принятие судьей "правильного" решения председатель суда передала $3000", — говорится в сообщении.

Указано, что сейчас продолжаются неотложные следственные действия для установления других возможных фактов коррупции и причастности к ним сотрудников суда. Также решается вопрос о сообщении председателю суда о подозрении по части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины.

Согласно данным официального сайта Харьковского окружного админсуда, председателем этой судебной инстанции является Ольга Панченко.

Как следует из декларации о ее доходах за 2019 год, судья владеет квартирой в Харькове и 8 сотками земли в пригороде, а также автомобилем Mitsubishi Outlander 2010 года выпуска.

В течение прошлого года по месту работы в суде Панченко заработала 1,3 млн грн зарплаты. В то же время судья задекларировала почти $372 тысячи наличными.

Напомним, более трети жителей Украины (35%) заявили, что за последние 12 месяцев им приходилось доплачивать за прием у врача или за медицинскую процедуру.