Происшествия 1 час назад

СБУ задержала на взяточничестве главу Харьковского окружного админсуда (ФОТО)

Чиновница осуществляла давление на одного из судей для вынесения необходимого судебного постановления по административному делу по земельному вопросу

Задержание Ольги Панченко. Фото: СБУ Задержание Ольги Панченко. Фото: СБУ
Задержание Ольги Панченко. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила председателя Харьковского окружного административного суда на передаче взятки.

Операция по задержанию судьи проводилась совместно с НАБУ под процессуальным руководством САП, сообщает пресс-центр СБУ.

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По данным предварительного расследования, чиновница осуществляла давление на одного из судей для вынесения необходимого судебного постановления по административному делу по земельному вопросу.

"За принятие судьей "правильного" решения председатель суда передала $3000", — говорится в сообщении.

Указано, что сейчас продолжаются неотложные следственные действия для установления других возможных фактов коррупции и причастности к ним сотрудников суда. Также решается вопрос о сообщении председателю суда о подозрении по части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины.

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Согласно данным официального сайта Харьковского окружного админсуда, председателем этой судебной инстанции является Ольга Панченко.

Как следует из декларации о ее доходах за 2019 год, судья владеет квартирой в Харькове и 8 сотками земли в пригороде, а также автомобилем Mitsubishi Outlander 2010 года выпуска.

В течение прошлого года по месту работы в суде Панченко заработала 1,3 млн грн зарплаты. В то же время судья задекларировала почти $372 тысячи наличными.

Напомним, более трети жителей Украины (35%) заявили, что за последние 12 месяцев им приходилось доплачивать за прием у врача или за медицинскую процедуру.

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