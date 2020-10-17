На Луганщине чиновник требовал от бизнесмена деньги на пополнение "партийной кассы" — СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила заместителя мэра одного из городов Луганской области, который причастен к получению взятки при проведении тендерной закупки за деньги местного бюджета.
Как сообщает пресс-центр СБУ, чиновник требовал деньги от коммерческого директора одного из частных предприятий, которое занималось ремонтом инфраструктуры города. За это фигурант обещал бизнесмену победу на открытых торгах и быструю оплату услуг по двум другим соглашениям.
По данным предварительного следствия, чиновник "активизировался" накануне проведения местных выборов для пополнения так называемой "предвыборной кассы".
Правоохранители задержали заместителя городского головы в кабинете горисполкома при получении всей суммы взятки.
В рамках открытого уголовного производства по части 3 статьи 368 ("Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом") Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и виновных лиц.
Сейчас задержанному сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Негласные розыскные действия по разоблачению злоумышленников проводились под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области.
Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в коррупции начальника отдела одного из управлений Государственной экологической инспекции столичного региона. За деньги он предлагал частным предпринимателям не отражать в актах внеплановых проверок обнаруженные нарушения экологических норм.
Задержали чиновника в его собственном автомобиле во время получения $20 000 от местного коммерсанта.