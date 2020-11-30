Финансы 40 минут назад

Глава ГФС Сосинович обещает жесткие меры против крупного бизнеса, уклоняющегося от налогов

Крупным финансово-промышленным структурам не дадут использовать налаженные "схемы" уклонения от уплаты налогов

Глава ГФС Сосинович обещает жесткие меры против крупного бизнеса, уклоняющегося от налогов Глава ГФС Сосинович обещает жесткие меры против крупного бизнеса, уклоняющегося от налогов

Новый глава Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Дмитрий Сосинович заявил, что учитывая важность наполнения бюджета во время пандемии коронавируса, реакция на нарушение налогового законодательства будет очень жесткой.

Об этом сообщила пресс-служба ГФС на официальной Facebook-странице.

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В ГФС отметили, что весь крупный бизнес обязан платить налоги на равных условиях, чтобы средства вовремя и в полном объеме поступали в бюджет государства. Поэтому каждый факт уклонения от уплаты налогов будет тщательно изучаться и караться по всей строгости буквы закона.

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Прежде всего, это касается отдельных крупных финансово-промышленных структур, которые, по мнению Фискальной службы, продолжают использовать налаженные "схемы" уклонения от уплаты налогов.

"В трудный для украинской экономики период они фактически обворовывают государство, оставляя его без средств, которые должны быть направлены на борьбу с коронакризисом", — говорится в сообщении.

ГФС подчеркнула, что уклонением от налогов такие структуры наживаются на здоровье соотечественников, хотя по ним карантин ударил значительно меньше, чем по малому и среднему бизнесу, часть которого пока не имеет возможности продолжить работу и нуждается в поддержке на всех уровнях.

Напомним, 25 ноября Кабинет Министров Украины своим распоряжением назначил новым главой ГФС Дмитрия Сосиновича, работавшего ранее на руководящих должностях в Николаевском и Херсонском областных управлениях. На посту главы Фискальной службы он сменил Сергея Солодченко, который возглавлял ГФС с марта этого года.

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