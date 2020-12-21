"Дыра" в сто миллиардов: почему не выполняется бюджет и что будет в следующем году

Государственный бюджет Украины на 2020 год — первый и пока последний бюджет премьер-министра Алексея Гончарука. Можно сказать, что была смета полноценного турборежима. После голосования за него в Верховной Раде бывшая министр финансов Оксана Маркарова подчеркнула: никогда еще госбюджет не принимался так рано. Действительно, между презентацией документа ко второму чтению и одобрением народными депутатами прошло девять дней. В тот момент никто не думал о грядущих перестановках в правительстве, пандемии и глобальном экономическом кризисе.

Корреспонденты Delo.uа, опираясь на данные Государственной казначейской службы, Министерства финансов и оценку экспертов, подвели бюджетные итоги года.

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Перестановка после трудного старта

"Сформировать бюджет развития в нынешних условиях — задача не из простых... Мы будем больше зарабатывать внутри страны. За счет реформ, приватизации, внутренних и внешних инвестиций, либерализации рынков", — рапортовал Гончарук 5 ноября 2019-го, представляя доработанный проект госбюджета.

Вскоре, 14 ноября, парламент отдал за документ 280 голосов. Маркарова назвала его "хорошим, реалистичным и сбалансированным бюджетом, принятие которого даст возможность спокойно начать год". Предполагалось, что экономика вырастет на 3,7%, доходы составят 1,094 трлн гривен, расходы — 1,18 трлн гривен. Дефицит бюджета не должен был превысить 2,09% или 94,3 млрд гривен.

Спокойно начать год не удалось. По итогам января госбюджет недополучил 13,8 млрд грн доходов. Почти 25% от запланированного. Одной из ключевых причин называлась крепкая гривня. Бюджет-2020 строился на среднегодовом курсе 27 грн за доллар — среднемесячный курс января составил 24,1 грн. Свою роль сыграли также падение импорта (рост составил 2,5% вместо плановых 11,3%), а также недополучение 2,4 млрд грн акцизов и проблемы с возмещением НДС.

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Эти проблемы подтолкнули Гончарука к пересмотру макроэкономического прогноза и внесению изменений в бюджет. В феврале, во время часа вопросов в парламенте, он объяснил — в предыдущем макропрогнозе закладывались цены на энергоресурсы, конъюнктура на внешних рынках и валютный курс, которые "существенно отличались от нынешних".

С приходом весны Гончарука на посту премьер-министра заменил Денис Шмыгаль, а 11 марта Кабинет министров объявил трехнедельный карантин. Вскоре его продлили до конца апреля. При этом ВР 13 апреля, на внеочередном заседании, поддержала "бюджет чрезвычайно ситуации" — был создан Фонд борьбы с COVID-19 и его последствиями, ограничены зарплаты чиновников, пересмотрен предельный объем государственного долга. После этого о росте экономики уже никто не говорил и бюджетный процесс сосредоточился на аспектах кризисного выживания.

Абсолютный рекорд и итоговый оптимизм

Если опираться на конкретные данные Единого казначейского счета (ЕКС), то первого января 2020-го на нем было 17,5 млрд грн. В 2019-м эта сумма составила 9,8 млрд грн. Первого марта разница еще больше выросла: 17,1 млрд грн против 8,1 млрд. Следующие месяцы показатель колебался в разные стороны, хотя максимальный "разлет" наблюдался в середине лета. Первого июля 2019 года на счету оставалось чуть меньше 13 млрд грн, а вот в 2020-м — 75,7 млрд грн.

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Можно сказать, что такой суммы на ЕКС первого числа месяца не было на никогда — если опираться на открытые данные Казначейства (с 2003 года по сегодняшний день) это абсолютный рекорд. Меньше всего денег там было в августе 2003-го (341 млн грн), а больше всего именно в июле 2020-го. При этом показатель на конец года заметно отличается: первого декабря в этом году на счету оставалось 19,7 млрд грн. В прошлом — 55 млрд грн.

Экономист, исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин успокаивает — с наполнением Единого казначейского счета проблемы были, но полторы недели назад Европейский союз выделил Украине $700 млн, а в государственные облигации пришли иностранцы. По словам эксперта, сегодня все вопросы по ЕКС закрыты и, благодаря иностранцам и международным финансовым институтам, проблем до конца года не будет.

В Министерстве финансов на запрос корреспондентов Delo.ua ответили стандартной формулировкой: "Несмотря на сложную экономическую ситуацию, обусловленную коронавирусным кризисом, правительство принимает все усилия для проведения взвешенной бюджетной политики и соответствующего финансирования расходов в запланированных законом объемах".

По данным Минфина, за 11 месяцев уходящего года, кассовые расходы составили 940,6 млрд грн — 90,3% от запланированного. Недоработали на 101 млрд грн. Поделились в правительстве и информацией по основным статьям расходов: на зарплаты пустили 204,4 млрд грн (97% от запланированного), на соцобеспечение — 284,7 млрд грн (96,1%), на медикаменты и перевязочные материалы — 7,7 млрд грн (69,2%), на оплату коммунальных услуг — 4,8 млрд грн (69%), на обслуживание государственного долга — 117,3 млрд грн (94,6%).

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Экс-министр экономики Виктор Суслов отмечает — недовыполнение бюджета всегда проблема, но она не означает, что Украина обанкротится или из-за этого объявят дефолт.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак добавляет, что у невыполнения показателей бюджета есть логическое объяснение — экономический кризис, спровоцированный коронавирусом. Следствием стал тот факт, что украинская экономика вместо прогнозируемого и планируемого роста в 4,5% получает падение примерно на 6%. И разница между прогнозным состоянием ВВП и фактическим — 10%.

"Логично, если происходит падение экономики ВВП страны, то и не выполняется бюджет. Но сегодня невыполнение не столь критично, чтобы как-то кардинально ухудшить общеэкономическую ситуацию. Однако по решению Казначейства в конце ноября оно прекратило финансировать все статьи, кроме защищенных. То есть на последний месяц, на декабрь, будет невыполнение всех статей кроме социальных. Но при этом, по украинской традиции, в конце года у нас обычно происходит довольно значительное неосвоенность бюджетных средств, которые затем возвращаются в казну. Учитывая этот фактор, можно сказать, что у нас в конце года каких-то масштабных провалов не будет", — подытожил он.

С доходами в бюджет похожая ситуация. По данным Казначейства, на 17 декабря этого года, план в 1,059 трлн грн выполнен только на 96%. То есть, фактическая сумма доходов составила 928 млрд грн. Примечательно, что временное превышение доходов над расходами наблюдалось трижды: в апреле, июне и августе. Эксперты говорят, что опираться на этот факт не стоит — существует цикличность доходов и расходов, а ситуация, благодаря заимствованиям, более-менее стабильна. Экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар в вопросе доходов остается оптимистом. Он отмечает — оперативные данные об исполнении бюджета за 11 месяцев дают все основания прогнозировать, что он будет выполнен в части доходов на на 101%. Расходы, по его словам, составят 91% от плана.

Скверная ситуация и завышенные ожидания

Анализируя ситуацию в целом, Пендзин отмечает — единственная страна в мире, которая по результатам пандемии имеет положительный процент роста ВВП, это Китай.

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"У нас ситуация скверная, мы же понимаем. Мы снова упали на 5% ВВП. Но это не только такая ситуация у нас. Американцы упали на 15%, Европа на 10%. Мы на 5%. Китай — 1,5% роста. Но если бы мы имели сейчас 20% падения экономики, а не 5%, то вопрос за счет чего можно было пройти кризис легче имел бы смысл. Сейчас у нас падение экономики ниже, чем у соседей. Меня больше волнует ситуация с локдауном и как оно будет в следующем году. В бюджете рост 4,6%. Фактически, я думаю, в лучшем случае будет +2%, а то и +1,5%", — говорит он.

Эксперты Киевской школы экономики в своем анализе бюджета на следующий год добавляют скепсиса. Там отмечают, что доходы, по сравнению с 2020 годом, планируют увеличить на 7,7%. но цифры называют завышенными.

"О нереалистичности доходов от налогов на внешнюю торговлю уже заявил новый глава таможни. Так, план по "импортному" НДС увеличен на 9,4%, хотя в текущем году, по состоянию на конец октября, план недовыполнен на 14%. Проблемы возможны и с поступлениями от других налогов. Например, план поступлений от НДС (с учетом бюджетного возмещения) увеличен на 75%. По сравнению с бюджетом 2020-го, рентная плата — на 26%, хотя планы текущего года по ним пока не выполняются. Еще один риск — перечисления от Национального банка Украины. По расчетам регулятора, в следующем году он должен перечислить в бюджет 22,6 млрд грн своей прибыли, а Минфин заложил в бюджет цифру в 33 млрд грн. Если Нацбанк окажется прав, это означает недовыполнение поступлений в бюджет на 10 млрд грн", — говорят в Киевской школе экономики.

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Сомнительными эксперты называют и планы по росту расходов бюджета — по сравнению с уходящим годом они увеличатся на 2%. В КШЭ говорят, что если сопоставить цифры с фактическими расходами, то рост может составить и все 10%. Впрочем, хорошие новости должны быть в вопросе дефицита бюджета: он должен уменьшиться с плановых 300 млрд грн в 2020-м до 246,6 млрд грн в 2021-м. Хотя фактически, дефицит обещают еще меньше.

Напомним, что в этом году государственный бюджет принимался уже не так оперативно. Мы уже писали о "покупке" голосов под первое чтение, а Кабмин достаточно долго тянул с проектом ко второму чтению. Правительство представило его, если исходить из сроков Бюджетного кодекса, чуть ли не в последний момент — вечером 26 ноября, на внеочередном заседании. Народные депутаты приняли его 15 декабря и теперь документ ждет подписания спикером парламента и президентом.

Примечательно, что действующий министр Сергей Марченко практически повторил прошлогодний месседж Оксаны Маркаровой, назвав смету "четко просчитанным и сбалансированным документом, который действительно реален к исполнению". Экс-премьер-министр Алексей Гончарук с такой формулировкой не согласился, окрестив бюджет-2021 "классическим бюджетом проедания" и "попыткой удержать падающий политический рейтинг за счет государственных средств".

Надия Михальчук и Илья Требор, специально для Delo.ua