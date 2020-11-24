Вся надежда на ОВГЗ: судьба курса гривни будет зависеть от сговорчивости Минфина

24 ноября рынок будет следить за ходом аукциона, на котором Министерство финансов разместило гривневые ОВГЗ сроком обращения 140, 189, 336, 812, 1274 дней и ОВГЗ номинированные в евро со сроком обращения 344 дня. Ожидается, что государство пойдет на то, чтобы увеличить доходность по ним, поскольку та доходность, на которую соглашался Минфин на предыдущих аукционах, не приносила желаемых сумм в госбюджет. Так, на предыдущем аукционе Министерство финансов смогло "выторговать" только 374 млн гривен от размещения гривневых ОВГЗ и 75,9 млн долларов от валютных ОВГЗ при том, что накануне, 13 ноября, 16 банков получили от НБУ рефинанс на сумму 16,577 млрд грн, который прогнозировано и должен был пойти на покупку государственных ценных бумаг, но не пошел. В результате рынок получил только избыток гривневой ликвидности, который давит на курс.

Отметим, 20 ноября рефинансирование на сумму 600 млн гривен под 6% годовых от НБУ в равных порциях получили еще два банка — Правэкс-Банк и Аккордбанк.

Тем временем, уже завтра, 25 ноября, государство должно погасить 11,8 млрд гривен по предыдущим выпускам ОВГЗ.

Против гривни может сыграть и период выплат основных сумм возмещений НДС экспортерам, который традиционно увеличивает спрос на валюту. Предложение самой валюты может снизить и приближение выходного дня в США — в четверг, 26 ноября, там будут праздновать День благодарения. В связи с этим сегодня-завтра украинские компании, ожидаемо, будут пытаться закрыть свои расчеты в долларе, чтобы в четверг не работать по нему на ТОМе (оплата — сегодня, поставка валюты — завтра).

Также давление на курс гривни может оказать озвученная советником руководителя Офиса президента Тимофеем Миловановым информация о том, что транша МВФ в этом году не будет.

Тем временем, 24 ноября, по сравнению со вчерашним днем, понедельником 23 ноября, НБУ удешевил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 1 копейку — с 28,3553 грн/доллар до 28,3694 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 24 ноября:

✅ 1 доллар США — 28,3694 грн;

✅ 1 евро — 33,7553 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,2404 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 37,971 грн.

На межбанковском валютном рынке 24 ноября курс доллара к открытию торгов, по сравнению с понедельником, в покупке и в продаже вырос на 2 копейки. 23 ноября торги закрылись на уровне 28,35/28,37 грн/доллар, во вторник открылись курсом — 28,37/28,39 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке подешевел на 4 копейки, в продаже — на 5 копеек. 24 ноября торги по евро стартовали в диапазоне 33,61/33,63 грн за евро. 23 ноября закрылись на уровне 33,65/33,68 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 28,28-28,50 грн/доллар, по евро — 33,40-33,85 грн/евро.

На наличном рынке во вторник утром средний курс покупки доллара составил 28,35 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,39 грн/доллар. В понедельник доллар покупали по курсу — 28,36/28,40 грн/доллар. Таким образом, в покупке и в продаже курс доллара снизился на 1 копейку.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,47/33,55 грн/евро. По сравнению с понедельником, курс евро в покупке снизился на 1 копейку, в продаже — не изменился. 23 ноября утром евро торговался в диапазоне 33,48/33,55 грн/евро.