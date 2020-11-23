Спрос на валюту может повыситься: аналитики рассказали, что угнетает курс гривни

С прошлого понедельника, 16 ноября, официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,12 грн/доллар до 28,36 грн/доллар (+0,9%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 28,12/28,13 грн/доллар до 28,32/28,34 грн/доллар (+0,7%).Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 28,09/28,32 грн/доллар до 28,25/28,47 грн/доллар (+0,6%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,8%.

"На курс гривни давит вероятность нового локдауна и отсутствие прогресса с МВФ, которое затрагивает и отношение других кредиторов", — говорит в комментарии Delo.ua старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Подпишитесь на канал DELO.UA

О том, что Украина находится в ожидании позитивного сигнала от МВФ говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Курс гривни в понедельник, 23 ноября, держится на отметке 28,32 гривень за доллар на фоне того, что правительство Украины ожидает получить от Международного валютного фонда "позитивный сигнал" о поддержке договоренностей для получения очередного транша финансовой помощи в ближайшее время", — отмечает он.

Шевчишин напоминает, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с директором-распорядителем МВФ бюджет страны на 2021 год, антикоррупционное законодательство и визит миссии МВФ в страну. "Однако рынок настроен очень осторожно к этому оптимизму, опасаясь что принятые "маяки" не будут достигнуты, учитывая короткий срок", — говорит руководитель отдела аналитики ГК Forex Club.

По мнению Шевчишина, негативом для рынка выступает высокий уровень заражений в стране Covid-19, и риск введения жесткого карантина, который потребует высоких бюджетых расходов, которыми государство не располагает.

Также, Шевчишин отмечает, что рынок находится в ожидании крупных погашений на текущей неделе, возмещения НДС и выходного дня в США Дня Благодарения, что может снизить предложение валюты, в то время как объем спроса может повыситься на фоне избытка гривневой ликвидности.

"Если позитивные новости с МВФ получат подтверждение, рынок на позитиве может показать укрепление, однако пока ожидаем движение в диапазоне 28,30-28,40 гривен за доллар, с попытками ослабления гривны", — прогнозирует Шевчишин.

Умеренный рост курса доллара к гривне на начавшейся неделе ожидают в Альпари. "Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,5-28,6 грн/доллар, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,4/28,6 грн/доллар", — говорит Вадим Иосуб.

Тем временем, 23 ноября по сравнению с последним банковским днем прошлой недели, пятницей 20 ноября, НБУ удешевил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару почти на 10 копеек — с 28,2572 грн/доллар до 28,3553 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 23 ноября:

✅ 1 доллар США — 28,3553 грн;

✅ 1 евро — 33,6266 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,1169 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 37,6034 грн.

На межбанковском валютном рынке 23 ноября курс доллара к открытию торгов, по сравнению с пятницей, в покупке вырос на 1 копейку, в продаже — на 2 копейки. 20 ноября торги закрылись на уровне 28,31/28,32 грн/доллар, в понедельник открылись курсом — 28,32/28,34 грн за доллар.

Евро на межбанке также в покупке подорожал на 1 копейку, в продаже — на 2 копейки. 23 ноября торги по евро стартовали в диапазоне 33,61/33,63 грн за евро. 20 ноября закрылись на уровне 33,60/33,61 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 28,20-28,45 грн/доллар, по евро — 33,35-33,85 грн/евро.

На наличном рынке в понедельник утром средний курс покупки доллара составил 28,36 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,40 грн/доллар. В пятницу доллар покупали по курсу — 28,38/28,45 грн/доллар. Таким образом, в покупке курс доллара снизился на 2 копейки, в продаже — на 5 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,48/33,55 грн/евро. По сравнению с понедельником курс евро в покупке вырос на 8 копеек, в продаже — не изменился. 20 ноября утром евро торговался в диапазоне 33,40/33,55 грн/евро.