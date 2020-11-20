"Гривня в ближайшее время упадет до 28,5 грн/доллар": аналитики назвали угрозы для курса

В четверг, 19 ноября, курс доллара по отношению к гривне вырос за день на 15 копеек — с утренних 28,185/28,20 грн/доллар до 28,335/28,35 грн/доллар на конец торгов.

Падение курса гривни в пик периода расчетов бизнеса с бюджетом является нетипичным для рынка — обычно в такие дни гривня наоборот укрепляется.

"Такая динамика наблюдается на фоне существенного ухудшения эпидемиологической ситуации в стране и опасений жесткого локдауна на две недели, — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Спасать гривню от падения 19 ноября, как и все предыдущие дни этой недели, Нацбанк не выходил. За него это делал Укргазбанк, которым ранее руководил сегодняшний глава НБУ Кирилл Шевченко. После обеда Укргазбанк начал активно продавать доллары по курсу 28,36 грн/доллар, чем смог остановить курс гривни от еще большего падения.

Из факторов, которые имеют влияние на курс гривни, Шевчишин выделяет ситуацию вокруг принятия государственного бюджета.

"В начале ноября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о госбюджете на 2021 год. Документ предусматривает рост ВВП на 4,6%, инфляцию на уровне 7,3% и среднемесячную зарплату в 13,6 тыс. гривен. Курс гривны, согласно проекту бюджета, в следующем году составит 29,1 гривны за доллар. Повторное рассмотрение бюджета 2021 пока отложено. При этом очевидно, что данный бюджет не найдет поддержки у МВФ, отношения с которым могут быть поставлена на "холодную паузу"", — говорит он.

Вместе с этим министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что ожидает перевыполнения плановых показателей доходности государственного бюджета 2020 к концу года. По его словам, такие результаты будут достигнуты "благодаря работе налоговой службы в части минимизации схем уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость".

Также Шевчишин отмечает, что над рынком продолжает нависать большая волна гривневой ликвидности, которая может пойти на покупку иностранной валюты, что сильно надавит на гривну.

"Вероятно, гривня в ближайшее время упадет до 28,5 гривен за доллар, реагируя на сложившийся фон. Сдерживающим фактором будет выступать НБУ, который может выйти на рынок с интервенциями", — прогнозирует руководитель отдела аналитики ГК Forex Club.

Тем временем, 20 ноября по сравнению со вчерашним днем, 19 ноября, НБУ удешевил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару почти на 13 копеек — с 28,13 грн/доллар до 28,2572 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 20 ноября:

✅ 1 доллар США — 28,2572 грн;

✅ 1 евро — 33,4353 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,9719 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 37,3899 грн.

На межбанковском валютном рынке 20 ноября курс доллара к открытию торгов, по сравнению с четвергом, в покупке и в продаже вырос на 1 копейку. 19 ноября торги закрылись на уровне 28,33/28,35 грн/доллар, в пятницу открылись курсом — 28,34/28,36 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке и в продаже подорожал на 12 копеек. 20 ноября торги по евро стартовали в диапазоне 33,64/33,66 грн за евро. 19 ноября закрылись на уровне 33,52/33,54 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 28,25-28,45 грн/доллар, по евро — 33,40-33,85 грн/евро.

На наличном рынке в пятницу утром средний курс покупки доллара составил 28,38 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,45 грн/доллар. В четверг доллар покупали по курсу — 28,25/28,30 грн/доллар. Таким образом, в покупке курс доллара вырос на 13 копеек, в продаже — на 15 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,40/33,55 грн/евро. По сравнению с четвергом курс евро в покупке вырос на 10 копеек, в продаже — на 17 копеек. 19 ноября утром евро торговался в диапазоне 33,30/33,38 грн/евро.