"Рынок может захлестнуть поток ликвидности": аналитики прогнозируют падение курса гривни

Вчера, 18 ноября, курс доллара по отношению к гривне вырос за день с утренних 28,13/28,145 до 28,175/28,19 грн/доллар.

"Гривня на межбанке продолжает падать против доллара США. Экспортеры достаточно активно продают валютную выручку для проведения налоговых платежей в украинский бюджет. Однако, давление на курс со стороны покупателей продолжается. Нерезиденты сократили свои позиции в ОВГЗ на 2,37 млрд гривен, а банки получили рекордное рефинансирование на 16 млрд. Это создает угрозу стабильности курса национальной валюты, так как рынок может захлестнуть поток ликвидности. Нерезиденты и НБУ в торгах вчера не участвовали", — говорит в комментарии Delo.ua аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

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На курс гривни, по мнению аналитика, влияет и обсуждение проекта государственного бюджета на 2021 год — по словам главы профильного комитета Даниила Гетманцева, они вряд ли закончатся до начала декабря. "Видимо, это вызвано переговорами с МВФ: в руководстве Фонда не согласны с уровнем дефицита госбюджета на будущий год. Данный вопрос поднят на самый высокий уровень: президенту Украины пришлось звонить директору-распорядителю МВФ по вопросам бюджета, антикоррупционного законодательства и сроков приезда миссии фонда в Украину. Возобновление программы сотрудничества является ключевым условием для стабилизации рынков и восстановления доверия инвесторов", — отмечает Гойлов.

До конца недели по курсу доллара против гривни аналитик ожидает коррекцию к уровню 28,30 грн/доллар. "По единой европейской валюте к гривне вероятно продолжение роста к отметке 33,55 грн/евро", — отмечает он.

Тем временем, 19 ноября, по сравнению со вчерашним днем, 18 ноября, НБУ удешевил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару больше чем на 2 копейки — с 28,1067 грн/доллар до 28,13 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 19 ноября:

✅ 1 доллар США — 28,13 грн;

✅ 1 евро — 33,3608 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,8663 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 37,3229 грн.

На межбанковском валютном рынке 19 ноября курс доллара к открытию торгов, по сравнению со средой, в покупке и в продаже вырос на 1 копейку. 18 ноября торги закрылись на уровне 28,175/28,19 грн/доллар, в четверг открылись курсом — 28,1850/28,20 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке и в продаже подешевел на 3 копейки. 19 ноября торги по евро стартовали в диапазоне 33,3907/33,4085 грн за евро. 18 ноября закрылись на уровне 33,4268/33,4389 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 28,10-28,30 грн/доллар, по евро — 33,10-33,60 грн/евро.

На наличном рынке в четверг утром средний курс покупки доллара составил 28,25 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,30 грн/доллар. В среду доллар покупали по курсу — 28,20/28,25 грн/доллар. Таким образом, в покупке и в продаже курс доллара вырос на 5 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,30/33,38 грн/евро. По сравнению со средой, курс евро в покупке вырос на 5 копеек, в продаже — на 3 копейки. 18 ноября утром евро торговался в диапазоне 33,25/33,35 грн/евро.