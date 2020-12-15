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1 час назад

Рада приняла госбюджет-2021

Доходы бюджета на следующий год определены в размере 1,092 трлн грн

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2021 год. За это решение проголосовало 289 депутатов.

В частности, 225 голосов дала фракция "Слуга народа", 12 — "Батькивщина", 21 — группа "За будущее", 20 — группа "Доверие", 11 — внефракционные. Ни одного голоса "за" не дали "Голос", "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа — За жизнь".

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Как отметил с трибуны парламента министр финансов Сергей Марченко, доходы госбюджета на следующий год определены в размере 1,092 трлн грн, что на 21 млрд грн больше по сравнению с редакцией к первому чтению, а расходы — 1,347 трлн грн. Расходы ко второму чтению увеличены на 13,5 млрд грн.

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Как передает "Интерфакс-Украина", ранее во вторник законопроект о госбюджете был рассмотрен на срочном заседании парламентского комитета по вопросам бюджета в связи с принятием в сопутствующем законе поправки о зачислении в 2021 году 13,44% акцизного налога на топливо в общий фонд бюджетов местного самоуправления (законопроект 4100-д).

Как указано в сопроводительных документах к законопроекту, для сбалансирования законопроекта о госбюджете на 2021 год в связи с указанной нормой комитет предложил сократить спецфонд на 8 млрд грн, а также сократить расходы на программу по развитию автодорог государственного значения на 5,5 млрд грн и в то же время увеличить на 1,2 млрд грн расходы на программу выполнения долговых обязательств по заимствованиям под госгарантии на развитие автодорог общего пользования.

В то же время предусматривается сокращение на 3,2 млрд грн расходов по бюджетной программе субвенций госбюджета местным бюджетам на финансирование строительства, реконструкции, ремонта и содержание автодорог.

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