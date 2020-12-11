Индексацию пенсий в марте 2021 года хотят отложить на более позднюю дату

В Кабинете министров Украины сейчас проходят дискуссии относительно даты ежегодной индексации пенсий в 2021 году.

Запланированную на март индексацию могут отложить на более поздний срок, заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба Минфина.

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"Отмечу, что деньги на ежегодную индексацию пенсионных выплат предусмотрены в полном объеме. Сейчас дискутируем о сроках индексации — с марта или позже. Выясним окончательно после оценок и расчетов бюджета Пенсионного фонда", — сказал он.

По его словам, дефицит Пенсионного фонда, который государство финансирует из госбюджета, ежегодно растет.

При этом трансферты Пенсионному фонду в 2021 году составят 195 млрд грн.

"Это проблема, требующая системного решения. Модернизация должна быть глобальной", — считает Марченко.

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Напомним, в сентябре Кабмин принял постановление "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году". Этим документом установлена дата ежегодной индексации пенсий — 1 марта.

Как известно, в 2020 году индексация была проведена 1 мая. По данным ПФУ, в мае выплаты были повышены для 8,36 млн человек. Пенсии пересчитаны с применением коэффициента увеличения средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, в размере 1,11. При этом размер повышения в результате перерасчета не может быть меньше 100 грн.

Ранее сообщалось, что октябрь стал первым месяцем 2020 года, где доходы Пенсионного фонда сравнялись с расходами.

Как заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина не сможет гарантировать выплаты будущим пенсионерам — уже лет через 15.