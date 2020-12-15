Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс: больше денег направят местным властям

Верховная Рада приняла во втором чтении изменения в Бюджетный кодекс в рамках Государственного бюджета на 2021 года.
За законопроект №4100-д проголосовали 311 народных депутатов, сообщает "РБК-Украина".
Документ регулирует правовые основы функционирования бюджетной системы Украины, межбюджетных отношений, создание надлежащей ресурсной базы для того, чтобы местная власть могла осуществлять свои полномочия на новой территориальной основе в связи с образованием новых районов.
Министерству финансов дали право на сделки с государственными деривативами, включая их обмен, выпуск, покупку, выкуп и продажу, в том числе за счет осуществления госзаимствований сверх объемов, определенных на текущий бюджетный период законом о госбюджете.
Как отмечается, это необходимо, чтобы уменьшить ожидаемую пиковую нагрузку на государственный бюджет и снизить риски, связанные с вероятностью увеличения расходов по госдеривативам в будущем.
Также предусмотрены госгарантии на портфельной основе, направленные на поддержку государством субъектов хозяйствования микро-, малого и среднего предпринимательства. Государство гарантирует частичное выполнение обязательств, что не превышает 80% общей суммы таких долговых обязательств по портфелю кредитов и 80% по каждому отдельному кредиту.
Кроме того, регулируется покрытие кассовых разрывов общего фонда госбюджета за счет денег единого казначейского счета.
Указано, что в закон в сессионном зале внесли правку, которая разрешает повторное назначение на один год госслужащего, который достиг пенсионного возраста, без обязательного проведения конкурса ежегодно. За нее проголосовали 306 нардепов.
К тому же, в зале нардепы одобрили норму, которая вернула местному самоуправлению долю от акциза на топливо. Она предусматривает, что в 2021 году 13,44% акцизного налога с произведенного в Украине горючего и 13,44% акцизного налога с ввезенного на таможенную территорию горючего зачисляются в общий фонд бюджетов местного самоуправления автоматически.
Известно, что Рада приняла этот закон за основу 5 ноября в ходе внеочередного заседания.
Примечательно, что текст самого документа появился на сайте парламента после того, как ВР одобрила его за основу.
Как сообщалось, Государственный бюджет Украины за январь-ноябрь 2020 года выполнен с дефицитом 117,2 млрд грн, в том числе общий фонд — с дефицитом в сумме 130,7 млрд грн при росписи общего фонда этого периода в сумме 236,9 млрд грн.