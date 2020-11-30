Сбалансированный "бюджет смерти": когда Рада найдет голоса за смету страны на 2021 год

До 1 декабря, согласно Бюджетному кодексу, Верховная Рада должна принять государственный бюджет на 2021 год. Однако шансы на утверждение госсметы пока минимальны. Свой вариант ко второму чтению Кабинет министров зарегистрировал в парламенте всего за пять дней до законодательного дедлайна, а руководство ВР планирует еще подумать над документом. При этом некоторые фракции уже заявили, что не планируют голосовать за документ.

Корреспонденты Delo.ua разобрали основные показатели нового проекта госбюджета и узнали, насколько он отличается от предыдущего варианта.

Ключевые цифры и министерства

"Это четко просчитанный и сбалансированный документ, который действительно реален к исполнению. Мы фундаментально обработали все правки и предложения народных депутатов. Поступило 2451 предложение и это, ориентировочно, еще один бюджет. Мы учли большинство их них, исходя их приоритетов расходов и возможностей ресурсной части, а также состояния национальной экономики. Для нас принципиально, чтобы все расходы были подтверждены реальными доходами — здесь нет места раздутым или скрытым доходам", — заверил министр финансов Сергей Марченко, презентуя проект бюджета ко второму чтению на внеочередном заседании правительства в четверг, 26 ноября.

Озвучил он изменения и в основные показатели бюджета. Одну из самых громких цифр первого чтения, дефицит госбюджета, снизили с 6% до 5,47% или с 260 до 236 млрд грн. При этом доходы госбюджета, по сравнению с первым чтением, увеличили с 1 трлн 71 млрд до 1 трлн 92 млрд (на 21 млрд грн), а расходы сократили с 1 трлн 331 млрд до 1 трлн 328 млрд грн (на 13 млрд грн). Сумму на обслуживание государственного долга тоже уменьшили — со 160,4 млрд грн до 158,6 млрд грн.

Бюджет Министерства образования и науки в общей сложности сократили на 1,4 млрд грн (до 50,83 млрд грн), а бюджет Министерства здравоохранения, если учитывать изменения в общем и специальном фондах, увеличился почти на 4 млрд грн (до 159,19 млрд грн). Однако на 144 млн грн подрезали статью расходов на зарплаты аппарата министерства. А вот сумма, которую собираются пустить на проведение вакцинации населения от коронавируса осталась неизменной — 2,6 млрд грн.

Бюджет Министерства энергетики Украины увеличили (с 5,2 млрд грн до 5,5 млрд грн), тогда как бюджет Министерства социальной политики наоборот, сократили — с 319 до 311 млрд грн. Правительство не тронуло пожизненные государственный стипендии (6,8 млн грн), стипендии студентам (923 млн грн) и единоразовые выплаты пострадавшим во время Революции достоинства украинцам и их семьям (5,2 млн грн). А вот смета Пенсионного фонда сократилась существенно — с 203 млрд грн до 195 млрд грн. Фактически, все сокращение бюджета Минсоцполитики пришлось именно на эту категорию расходов.

Среди неожиданностей второго чтения госбюджета стал рост расходов на созданное в этом году Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. В первом чтении на этот орган хотели выделить всего 162 млн грн. Ко второму чтению бюджет министерства увеличился в 17 раз и составил 2,76 млрд грн.

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Рост произошел в основном за счет одной единственной статьи: "Выполнение государственных целевых программ реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса, разработка, освоение и внедрение новых технологий, наращивание имеющихся производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения". Примечательно, что в первом чтении расходы на это направление предусмотрены не были совсем, а во втором чиновники предложили выделить на эту статью 2,5 млрд грн.

Заметно сократился бюджет Министерства цифровой трансформации — больше, чем в 2 раза. Изначально на диджитализацию страны хотели пустить чуть больше миллиарда гривен, а в итоге Кабмин оставил только 456 млн грн. На зарплаты "цифровых" чиновников при этом добавили 20 млн грн. Бюджет развития сократили как раз на те самые 450 млн грн.

Добавили денег и Министерству инфраструктуры. Здесь плюс составил 2,4 млрд грн, а конечная цифра — 7,59 млрд грн.. В частности, расходы на развитие Специального фонда увеличатся на миллиард гривен. Бюджет Государственного агентства автомобильных дорог Украины Кабмин хочет увеличить на 248 млн грн. Это новые расходы и записали их в статью "развитие". В итоге Укравтодор получит 50,63 млрд грн.

Силовики, новые органы и президент

Отдельно стоит коснуться бюджетов силовых министерств и в целом правоохранительных органов. Смета Министерства внутренних дел выросла на 20 млн грн до 98 млрд 303 млн грн. Весь плюс из Общего фонда бюджета пустят на развитие. Небольшие финансовые перестановки заготовили в правительстве и для отдельных структур. Пограничникам бюджет сократили с 14,35 до 14,25 млрд грн, Национальной гвардии — с 13,79 до 13,7 млрд грн, Государственной службе чрезвычайных ситуаций — с 16,52 до 16,34 млрд грн. На этом фоне исключением выглядит Офис генерального прокурора, у которого плюс 2 млрд грн по сравнению с первым чтением — бюджет ОГПУ подрос до 11,5 млрд грн.

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Сократили бюджет Бюро экономической безопасности, которое еще не создали. Изначально на новый орган планировали пустить чуть больше миллиарда гривен, но в итоге решили, что хватит и 587 млн грн. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (другой орган, который сегодня еще не начал свою работу) вместо 56 млн грн теперь может получить 115 млн грн.

Впрочем, чиновники не тронули смету Государственного бюро расследований (2,48 млрд грн) и НАБУ (чуть больше 1 млрд грн). Государственному космическому агентству и вовсе дали в два раза больше денег, чем планировали — бюджет этого органа увеличился ко второму чтению с 573 млн грн до 1,12 млрд грн. Добавили денег и НАПК — у них бюджет увеличился с 1,1 до 1,14 млрд грн. Отдельно стоит отметить расходы на финансирование политических партий — политсилы, представленные в парламенте, получат 697 млн грн. Размер госпомощи каждой будет зависеть от размера их фракций в ВР.

Примечательно, что бюджет Верховной Рады подрос — с 2,29 до 2,53 млрд грн. Из них 95 млн грн добвили непосредственно на зарплаты аппарату парламента. Эта статья теперь составляет 1,37 млрд грн. Наконец, бюджет Офиса президента остался неизменным — на обслуживание канцелярии гаранта пустят 1 млрд 269 млн грн.

Покупка голосований и торги в Раде

Экономические эксперты выражают в основном скепсис по поводу проекта госбюджета ко второму чтению. Исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин напоминает, что главная проблема первого чтения была в реалистичности показателей роста украинской экономики — на 4,6% за год. Он отмечает, что это был один из камней преткновения, который обсуждался с МВФ. В частности, фонд настаивал на трехкратном уменьшении этого показателя до 1,5%. Однако в проекте госсметы осталась цифра в 4,6%. При этом эксперт настаивает — он не увидел в принципе никаких существенных изменений.

"Увеличили доходную часть на 20 млрд грн. Расходную уменьшили на 13 млрд грн. Получается, что в действительности общая сумма дефицита уменьшилась где-то на 32-33 млрд грн. Все остальное осталось без каких бы то ни было изменений. Поэтому, честно говоря, бюджет, с моей точки зрения, абсолютно не поменялся исходя из первого чтения. Все те же самые хвосты, все те же самые проблемы. Единственное, второе поднятие минимальной заработной платы перенесли с июля на декабрь", — добавил Пендзин.

Директор экономических программ Украинского института будущего (UIF) Анатолий Амелин отмечает — он не может назвать госбюджет-2021 оптимизированным или качественным. По его словам, там все еще можно оптимизировать расходы и согласно анализу UIF резерв составляет больше 20 млрд грн. Амелин настаивает — важно понимать, что бюджет принимают в политическом контексте, где необходимо обеспечить лояльность депутатов. Эксперт объясняет: деньги налогоплательщиков раздаются регионам для того, чтобы обеспечить голосования в течении следующего года, чтобы избежать роспуска Верховной Рады.

"В новой редакции доходы нарисовали больше на 21 млрд грн. Но есть вопросы относительно реалистичности этих цифр. Мы достаточно скептично на них смотрим, соответственно дефицит бюджета может быть выше, чем запланировано в бюджете. Институт будушего предлагал сокращение расходной части на 34-35 млрд грн. К тому же, тот бюджет который сейчас принимается, он позволяет сделать выводы о нарушении президентом своих предвыборных обещай по введению налога на выведенный капитал. В сверстанном проекте бюджета не рассматривается его введение. То же самое и с правками к закону, который был законопроектом 1210 — они не нашли своего отражения и увеличится фискальная нагрузка на бизнес. Поэтому возможно ожидать ухудшения делового климата в стране", — резюмирует эксперт.

Пока парламент не решил, когда смета попадет в сессионный зал. В субботу, 28 ноября, состоялась расширенная встреча глав фракций с премьер-министром Денисом Шмыгалем и руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком. По итогам совещания было решено, что на нынешней пленарной неделе бюджет рассматривать не будут — оптимальным решением называлось внеочередное заседание 7 декабря. В свою очередь глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что начать рассмотрение документа могут в скором времени.

"Дальше посмотрим, сможем ли мы его в конце недели проголосовать, или, если обсуждения немножко затянутся, тогда на следующей неделе точно проголосуем", — добавил нардеп.

Арахамия убежден, что в зале найдется 226 голосов за решение. Он добавил — кроме фракции "Слуга народа", за документ проголосуют те же фракции и группы, которые поддержали законопроект в первом чтении — "Батькивщина", "За майбутнє" и "Довіра". Сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко уже заявила, что они не собираются голосовать за такой проект. Она назвала его планами по развитию "полицейского государства, где добавляется прокурорам, МВД, а забирают у музеев, культуры и учителей". Выступили против существующих цифр и в "Голосе", назвав нынешний план "бюджетом смерти".

Илья Требор, специально для Delo.ua