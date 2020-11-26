Политика и экономика 1 час назад

Больше доходов и сокращение дефицита на 24 млрд грн: Кабмин утвердил госбюджет-2021

Детали сметы появятся в пятницу, 26 ноября, после чего госбюджет внесут в Верховную Раду

Фото: пресс-служба КМУ Фото: пресс-служба КМУ
Фото: пресс-служба КМУ

Кабинет министров Украины утвердил государственный бюджет на 2021 году ко второму чтению.

Правительство почти единогласно проголосовало за документ на внеочередном заседании в четверг, 25 ноября. Единственным, кто воздержался, стал министра здравоохранения Максим Степанов.

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В частности, дефицит бюджета снижен с 6% до 5,47% — с 260 до 236 млрд грн. Доходы госбюджета, по сравнению с первым чтением, увеличились с 1 трлн 71 млрд до 1 трлн 92 млрд. Расходы сократились с 1 трлн 331 млрд до 1 трлн 328 млрд грн. При этом, по словам народного депутата от фракции "Голос" Ярослава Железняка, детали сметы появятся в пятницу, 26 ноября. Тогда же госбюджет внесут в парламент.

Напомним, что Министерство финансов Украины успешно завершило переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) по поводу основных параметров проекта госбюджета на 2021 год. В пресс-службе Минфина отметили, что это было одной из главных предпосылок для начала первого просмотра совместной с МВФ программы Stand-by для Украины, определения даты визита миссии Европейского департамента МВФ и получения очередного транша.

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В финансовом ведомстве подчеркнули, что основной акцент переговоров касался формирования общего с МВФ видения основных бюджетных показателей — рамки доходов, расходов и дефицита. В целом, параметры бюджета-2021 совпадают с оценками специалистов Фонда, что было важным для продолжения успешного сотрудничества между Украиной и МВФ.

Также ранее президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, в ходе которого заявил о выполнении всех обязательств для получения очередного транша в рамках программы stand-by и заверил в приверженности антикоррупционной реформе.

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