Минфин успешно завершил переговоры с МВФ по поводу госбюджета

Министерство финансов Украины успешно завершило переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) по поводу основных параметров проекта госбюджета на 2021 год.

Как отмечает пресс-служба Минфина, это было одной из главных предпосылок для начала первого просмотра совместной с МВФ программы Stand-by для Украины, определения даты визита миссии Европейского департамента МВФ и получения очередного транша.

В финансовом ведомстве подчеркнули, что основной акцент переговоров касался формирования общего с МВФ видения основных бюджетных показателей — рамки доходов, расходов и дефицита.

Минфин проводил ежедневные консультации с экспертами Фонда о возможностях финансирования дефицита и приоритетных расходов бюджета в 2021 году.

В целом, параметры бюджета-2021 совпадают с оценками специалистов Фонда, было важным для продолжения успешного сотрудничества между Украиной и МВФ.

Ранее президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, в ходе которого заявил о выполнении всех обязательств для получения очередного транша в рамках программы stand-by и заверил в приверженности антикоррупционной реформе.

В свою очередь глава МВФ в кратком сообщении в Twitter отметила, что Украине нужно согласовать определенные действия для того, чтобы Фонд рассмотрел возможность предоставления дальнейшего финансирования.

Как сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко по итогам визита в Вашингтон, МВФ направит миссию в Украину для рассмотрения очередного транша только после решения ряда вопросов, которые связаны с решением Конституционного Суда, принятием госбюджета на 2021 год и работой Национального банка.

Он не уточнил конкретных требований МВФ, допустив возможность принять миссию МВФ в Украине до конца этого 2020 года.