  • Главная
  • Политика и экономика
  • В мире
В мире 1 час назад

Минфин успешно завершил переговоры с МВФ по поводу госбюджета

Основной акцент переговоров касался формирования общего с МВФ видения основных бюджетных показателей

Фото: Facebook/IMF Фото: Facebook/IMF
Фото: Facebook/IMF

Министерство финансов Украины успешно завершило переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) по поводу основных параметров проекта госбюджета на 2021 год.

Как отмечает пресс-служба Минфина, это было одной из главных предпосылок для начала первого просмотра совместной с МВФ программы Stand-by для Украины, определения даты визита миссии Европейского департамента МВФ и получения очередного транша.

Кратко и по делу в Telegram

В финансовом ведомстве подчеркнули, что основной акцент переговоров касался формирования общего с МВФ видения основных бюджетных показателей — рамки доходов, расходов и дефицита.

Минфин проводил ежедневные консультации с экспертами Фонда о возможностях финансирования дефицита и приоритетных расходов бюджета в 2021 году.

В целом, параметры бюджета-2021 совпадают с оценками специалистов Фонда, было важным для продолжения успешного сотрудничества между Украиной и МВФ.

Читайте также:
Вся надежда на ОВГЗ: судьба курса гривни будет зависеть от сговорчивости Минфина

Ранее президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, в ходе которого заявил о выполнении всех обязательств для получения очередного транша в рамках программы stand-by и заверил в приверженности антикоррупционной реформе.

В свою очередь глава МВФ в кратком сообщении в Twitter отметила, что Украине нужно согласовать определенные действия для того, чтобы Фонд рассмотрел возможность предоставления дальнейшего финансирования.

Как сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко по итогам визита в Вашингтон, МВФ направит миссию в Украину для рассмотрения очередного транша только после решения ряда вопросов, которые связаны с решением Конституционного Суда, принятием госбюджета на 2021 год и работой Национального банка.

Он не уточнил конкретных требований МВФ, допустив возможность принять миссию МВФ в Украине до конца этого 2020 года.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Минфин продал ОВГЗ на 11,6 млрд грн
Минфин продал ОВГЗ на 11,6 млрд грн
Из фонда борьбы с COVID-19 использовали 62% денег, из них только 20% — на здравоохранение
Из фонда борьбы с COVID-19 использовали 62% денег, из них только 20% — на здравоохранение
Зеленский пообещал раздать по 8 тысяч грн всем пострадавшим от карантина выходного дня
Зеленский пообещал раздать по 8 тысяч грн всем пострадавшим от карантина выходного дня
Загрузка...
Новое видео
"Наша цель — Приватбанк", — Олег Гороховский о конкурентах monobank

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Запомнить больше: 25 простых упражнений, которые помогут улучшить работу мозга

  3. Задавить и переубедить: что происходит в Беларуси и что может быть дальше

  4. Правительство расширило перечень российских паспортов, которые не признаются Украиной

  5. НАПК лишило партию "Батькивщина" государственного финансирования

Ивент
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
Ключевая тема SHE Congress 2020 — природа женского лидерства и навыки, которыми должна обладать женщина-лидер во времена неопределенности для развития себя и своего дела
Загрузка...