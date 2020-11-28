Финансы 1 час назад

Госбюджет-2021 примут в конце этой недели или точно уже на следующей — Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" назвал сроки принятия закона о государственном бюджете на 2021 год

Давид Арахамия. Фото: facebook.com/oleg.fedonyuk Давид Арахамия. Фото: facebook.com/oleg.fedonyuk
Давид Арахамия. Фото: facebook.com/oleg.fedonyuk

Закон о государственном бюджете Украины на 2021 год будет принят Верховной Радой в конце текущей недели или на следующей.

Голоса за документ в парламенте есть, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге, передает "РБК-Украина".

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"Выглядит так, что бюджет согласовали, в конце концов, с МВФ, дефицит согласовали. И будем обсуждать на этой неделе в зале. А дальше посмотрим, сможем ли мы его в конце недели проголосовать, или если обсуждения немножко затянутся, тогда на следующей неделе точно проголосуем", — сказал он.

По его словам, в парламенте сейчас есть 226 голосов за госбюджет.

"Я думаю, что есть", — сказал он.

При этом Арахамия добавил, что, кроме фракции "Слуга народа", за документ проголосуют те же фракции и группы, которые поддержали законопроект в первом чтении — "Батькивщина", "За майбутнє" и "Довіра".

Ранее Кабинет министров передал в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2021 год. Доходы государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению предусмотрены в сумме 1,092 трлн грн. Причем доходы предлагается увеличить по сравнению с первым чтением на 20,9 млрд грн.

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Расходы в проекте госбюджета на 2021 год предусмотрены в сумме 1,328 трлн грн, что на 2,7 млрд грн меньше, чем в первом чтении.

Известно, что Кабмин 26 ноября согласовал доработанный проект государственного бюджета на следующий год.

Напомним, что Министерство финансов Украины успешно завершило переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) по поводу основных параметров проекта госбюджета на 2021 год. В пресс-службе Минфина отметили, что это было одной из главных предпосылок для начала первого просмотра совместной с МВФ программы Stand-by для Украины, определения даты визита миссии Европейского департамента МВФ и получения очередного транша.

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