На что Кабмин собирается тратить бюджетные деньги в 2021 году

Кабинет министров в 2021 году предлагает потратить на деятельность Верховной Рады на 244 млн грн больше, чем в 2020 году.

Об этом свидетельствует черновик государственного бюджета на 2021 год, который выложил у себя в Телеграмм-канале народный депутат из фракции "Слуга народа" Ярослав Железняк.

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В частности, из 1 трлн 330 млрд грн расходов на деятельность парламента предлагается потратить 2,282 млрд грн. Для сравнения, эта сумма в 2020 году составляла 2,038 млрд грн. При этом сумма на зарплаты Аппарату ВР будет меньше на 86 млн грн — 1,275 млрд грн в 2021 году против 1,189 млрд в 2020-м. А вот статья "расходы на развитие" наоборот выросла. В 2021 году на развитие парламентаризма в Украине планируется выделить 147 млн грн, хотя в 2020 году на это направление дали всего 15,5 млн грн.

Расходы на Государственное управление делами (так называемый "ДУС") заложены на уровне 2,8 млрд грн (в 2020-м — 2,075 млрд грн). Из них: на деятельность Офиса президента потратят 1,266 млрд грн (909 млн); на изготовление государственных наград и памятных знаков — 23,6 млн грн (10,3 млн); финансовую поддержку санаторно-курортных заведений и заведений оздоровления — 32 млн грн (17,7 млн). Бюджет Национальной службы посредничества и примирения Украины, которую запустил уволенный советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, увеличат почти на 5 млн грн до 37,2 млн грн.

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На Кабинет министров хотят выделить 2,42 млрд грн (2,23 млрд грн). Из них зарплаты составят 1,57 млрд грн (1,48 млрд грн), а бюджет развития вырастет более, чем вдвое — с 60,4 млн грн до 128,5 млн грн. Государственная судебная администрация получит в 2021 году 13,15 млрд грн (12,69 млрд грн). Из них: Верховный Суд — 1,49 млрд грн, Конституционный суд — 318 млн грн, Высший антикоррупционный суд — 509 млн грн. Расходы на прокуратуру в следующем году, по сравнению с 2020-м, хотят увеличить почти на 2 млрд грн — с 7,55 млрд грн до 9,49 млрд грн. Из них 6,9 млрд грн уйдут на зарплаты (5,5 млрд грн) и 91 млн грн на развитие (против 15,8 млн грн в 2020-м).

Если же говорить о силовых ведомствах, то ситуация в сравнении с 2020 годом такая:

Министерство внутренних дел — 85,8 млрд грн против 82 млрд грн (из них на зарплаты 58,7 млрд грн против 54,6 млрд грн);

Государственная пограничная служба — 13,5 млрд грн против 12,9 млрд грн (на зарплаты: 8,9 млрд грн против 7,7 млрд грн);

Национальная гвардия — 12,8 млрд грн против 12,4 млрд грн (7,8 млрд грн на зарплаты против 7,4 млрд грн);

Государственная служба по вопросу чрезвычайных ситуаций — 15,86 млрд грн против 14, 2млрд грн (12,2 млрд грн на зарплаты против 10,7 млрд грн);

Национальная полиция — 34,5 млрд грн против 33,5 млрд грн (24,4 млрд грн зарплат и 23,5 млрд грн соответственно).

Министерство обороны — 114 млрд грн против 116 млрд грн (при этом сумма на зарплаты уменьшилась на 100 млн грн, до 50,7 млрд грн).

На Министерство развития, торговли и сельского хозяйства выделят 14,5 млрд грн (14,6 млрд грн в 2020-м), а на Министерство иностранных дел — 4,8 млрд грн (4,5 млрд грн). На образование и науку в общей сложности направят 37,3 млрд грн (29,1 млрд грн), а на здравоохранение — 148 млрд грн (109 млрд грн). Если говорить о Минздраве подробнее, то на зарплаты пойдет 4,3 млрд грн (3,4 млрд грн), а на Национальную службу здоровья — 123 млрд грн (89 млрд грн). На вакцинацию от коронавируса хотят пустить 2,6 млрд грн.

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Министерство энергетики в 2021 получит 4,69 млрд грн (5,39 млрд грн), а Министерство социальной политики — 318 млрд грн (311 млрд грн). При этом объем субсидий хотят сохранить почти на 7% — с 39,3 вместо 36,6 млрд грн. Выплаты участникам Евромайдана, которые пострадали, также сократят — с 9,6 млн до 5,2 млн грн. Размер Пенсионного фонда составит 203 млрд грн (202 млрд грн).

Отметим, что бюджет новосозданного Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности в 2021 году составит 162 млн грн. Наконец, Министерство инфраструктуры получит 362 млн грн (456 млн грн), а Министерство цифровой трансформации — 1,09 млрд грн. В 2020 году на этот орган центральной власти закладывали всего 147 млн грн.

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Напомним, что доходы в следующем году составят 1,071 трлн грн. Ожидается, что налоговые поступления составят 928,62 млрд грн. В частности: налог на доходы, налог на прибыль и налоги на увеличение рыночной собственности составят 244,75 млрд грн; рентная плата за использование природных ресурсов — чуть больше 40 млрд грн; внутренние налоги на товары и услуги — 609,89 млрд грн. При этом расходы установили на уровне 1,33 трлн грн. Дефицит, по сравнению с 2020 годом увеличиться почти втрое — с 94,3 млрд грн до 270,3 млрд грн.