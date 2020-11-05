"Каждую седьмую гривню пустят на госдолг". ВР приняла госбюджет-2021 в первом чтении

Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2021 год в первом чтении. По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, расходы могут увеличиться на 20 млрд грн, а глава Счетной палаты Валерий Пацкан утверждает — на обслуживание госдолга уйдет каждая седьмая гривня.

За решение проголосовало 275 парламентариев. Из них фракция "Слуга народа" дала 209 голосов, группа "Довира" — 20, "Батькивщина" — 19, группа "Партия "За Майбутнє" — 16, внефракционные депутаты — 11. Фракции "ОПЗЖ", "ЕС" и "Голос" за госбюджет не голосовали.

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По словам министра финансов Сергея Марченко, расходы в 2021 году было решено увеличить на 20 млрд грн, по сравнению с первым черновиком сметы. В первую очередь речь идет о дополнительном финансировании таких статей: развитие территорий (4,3 млрд грн), объекты инфраструктуры (7,5 млрд грн), культура и спорт (3 млрд грн), здравоохранение (2 млрд грн), поддержка аграриев (500 млн грн), социальная защита (200 млн грн).

"В бюджете предусмотрено достаточно для финансирования всех приоритетов государства. Мы сможем справиться с коронакризисом и восстановить экономику. Нардепами, фракциями, группами и комитетами было предоставлено больше двух тысяч правок", — добавил он.

При этом на претензии народных депутатов о том, что расходы на Офис президента в следующем году вырастут, Марченко отметил, что ко второму чтению они попробуют "оптимизировать расходы". Народный депутат из фракции "ОПЗЖ" Александр Колтунович обратил внимание на цифру дополнительных внутренних и внешних заимствований — 702 млрд грн. Это составляет две трети доходной части бюджета — 66%.

"На борьбу с эпидемией предусмотрено 19,4 млрд грн из которых 2,6 млрд грн на проведение вакцинации. Мы видим риски закупки за завышенными ценами медицинских товаров. В случае продления карантина затраты на борьбу с эпидемией могут увеличиться. 6% ВВП или 270 млрд дефицит — это вдвое больше границы, установленной в Бюджетном кодексе. На выплату долгов предусмотрено треть расходов госбюджета — почти 620 млрд грн. Только на обслуживание госдолга уйдет каждая седьмая гривня", — заявил глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан.

Напомним, что первый черновик госбюджета опубликовали 14 сентября. Предварительно, доходы в следующем году составят 1,071 трлн грн. Ожидается, что налоговые поступления составят 928,62 млрд грн. В частности: налог на доходы, налог на прибыль и налоги на увеличение рыночной собственности составят 244,75 млрд грн; рентная плата за использование природных ресурсов — чуть больше 40 млрд грн; внутренние налоги на товары и услуги — 609,89 млрд грн. При этом расходы установили на уровне 1,33 трлн грн. Дефицит, по сравнению с 2020 годом, увеличится почти втрое — с 94,3 млрд грн до 270,3 млрд грн.

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За счет возврата кредитов в Госбюджет Украины планируется вернуть больше 8,5 млрд грн, а предоставить из бюджета — 19,1 млрд грн. Объем государственного долга, согласно черновику документа, 31 декабря 2021 года не должен превышать 2,6 трлн грн. В то же время, предельный размер гарантированного долга составит 304,5 млрд грн.

При этом из 1 трлн 330 млрд грн расходов на деятельность парламента предлагается потратить 2,282 млрд грн. Для сравнения, эта сумма в 2020 году составляла 2,038 млрд грн. При этом сумма на зарплаты Аппарату ВР будет меньше на 86 млн грн — 1,275 млрд грн в 2021 году против 1,189 млрд в 2020-м. А вот статья "расходы на развитие" наоборот выросла. В 2021 году на развитие парламентаризма в Украине планируется выделить 147 млн грн, хотя в 2020 году на это направление дали всего 15,5 млн грн.