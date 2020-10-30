В НБУ спрогнозировали уровень инфляции на 2021 год

По итогам 2020 года инфляция в Украине составит 4,1% и временно превысит целевой диапазон 5% +/- 1 процентный пункт в 2021 году.

Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ) за октябрь 2020 года.

В Нацбанке допускают кратковременное и незначительное отклонение инфляции для более быстрого восстановления экономики от последствий пандемии. В результате после сокращения на 6% в текущем году украинская экономика в вернется к росту на уровне около 4% в последующие годы.

В то же время, как отмечают в НБУ, с помощью учетной ставки Национальный банк замедлит инфляцию до целевых значений уже в 2022 году.

Читайте также: Минэкономики прогнозирует в Украине рост инфляции

По информации регулятора, экономика уже дает положительные сигналы: с мая по мере ослабления карантина продолжается оживление экономической активности.

"Благодаря стремительному восстановлению потребительского спроса оно происходит даже быстрее, чем ожидалось. Экономику поддерживает рост доходов граждан, улучшение внешней конъюнктуры, а также наращивание расходов бюджета на дорожную инфраструктуру. Восстановление могло быть еще быстрее, но из-за неблагоприятных погодных условий показатели агросектора будут хуже, чем прошлогодние", — говорится в сообщении.

В НБУ подчеркивают, что основным драйвером роста ВВП на уровне 4% в 2021 — 2022 годах будет оставаться частное потребление.

"На этапе восстановления экономика потребует наращивания импорта, в частности инвестиционного, поэтому текущий счет платежного баланса после "плюсового" 2020 снова вернется к дефициту. Под влиянием оживления экономики, нынешнего ослабления гривни, а также повышения минимальной зарплаты, несколько ускорится и рост цен. В 2021 году инфляция составит 6,5%, а в 2022 году — 5%. Учитывая указанное развитие событий Национальный банк ожидает удержание учетной ставки ниже нейтрального уровня до конца 2020 года и в течение большей части 2021 года", — отмечают в НБУ.

Читайте также: В НБУ прогнозируют ускорение инфляции до конца 2020 года

В то же время, аналитики Нацбанка считают, что монетарная политика останется стимулирующей, что поддержит восстановление экономики.

В частности, эксперты прогнозируют, что в дальнейшем ключевая ставка несколько повысится в ответ на рост инфляционного давления.

"Это и позволит вернуть инфляцию в целевой диапазон в 2022 году. Ожидается также дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда. Уровень безработицы после скачка почти до 10% во II квартале постепенно будет возвращаться к нейтральному уровню. Доходы украинцев после непродолжительной паузы на этапе жесткого карантина возобновили рост. Дальнейшее оживление экономики и рост социальных стандартов поддержит этот процесс. Номинальная зарплата возрастет на 9% в 2020 году и на 16% в следующем. Реальная — на 6,2% и 9,5% соответственно", — подчеркнули в НБУ.

Напомним, в августе 2020 года, по данным Нацбанка, фактическая потребительская инфляция (2,5%) оставалась ниже целевого диапазона НБУ 5% ± 1%.

Однако с оживлением потребительского спроса и экономической активности на фоне низкой базы сравнения прошлого года ожидается, что она вернется в пределы целевого диапазона до конца года.