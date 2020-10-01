Минэкономики прогнозирует в Украине рост инфляции

В начале 2021 года инфляция в Украине может превысить целевой уровень в 5% ± 1 процентный пункт.

Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает "НВБизнес".

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По мнению аналитиков Минэкономики, сейчас ценовая динамика находится в прогнозируемом тренде (5,9% на конец года) и соответствует общей тенденции позитивного развития экономики.

"В дальнейшем следует ожидать, что процесс постепенного насыщения экономики деньгами с целью ее оживления, очевидно, сформирует более весомое давление на ценовую динамику в результате накопительного эффекта, который, скорее всего, существенно проявится только в начале следующего года", — сказано в инфляционном обзоре Кабмина.

В то же время, в Минэкономики подчеркивают, в последний раз инфляция была ниже нынешней еще в 2013 году, когда была зафиксирована дефляция на уровне 0,6%.

В годовом исчислении инфляция по итогам августа составляет 2,5% и также остается вдвое ниже целевого уровня.

В Минэкономики отметили, что в августе почти по всем товарам и услугам наблюдалось сезонное замедление роста цен или их снижение, за исключением природного газа для нужд населения, хотя в целом цена на него была ниже, чем в прошлом году.

Напомним, в августе 2020 года, по данным Нацбанка, фактическая потребительская инфляция (2,5%) оставалась ниже целевого диапазона НБУ 5% ± 1%.

Однако с оживлением потребительского спроса и экономической активности на фоне низкой базы сравнения прошлого года ожидается, что она вернется в пределы целевого диапазона до конца года.