Зеленский создаст координационный совет по решению проблем микробизнеса во главе с Ермаком

Президент Владимир Зеленский создаст координационный совет, целью которого является наработка законодательных изменений по комплексному решению проблем микробизнеса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Как заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, в этот совещательный орган войдут представители микробизнеса из каждого региона, представители союзов и объединений предпринимателей микро- и малого бизнеса, независимые эксперты, представители правительства и ОП.

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Ермак также сообщил, что он сам возглавит координационный совет и будет лично модерировать диалог с представителями предпринимателей. По его словам, в результате должны быть наработаны компромиссные законодательные изменения относительно налоговой нагрузки, администрирования сбора налогов, в частности детали использования РРО.

"Для президента Украины очень важно, чтобы малый бизнес работал и развивался, чтобы людям было удобнее работать легально, а налоговики создавали для людей комфортные условия и больше внимания уделяли уклонению от уплаты налогов крупных предприятий", — сказал он.

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По словам главы ОП, Зеленский глубоко осознает социальную функцию системы упрощенного налогообложения и важность микро- и малого бизнеса для социальной и политической стабильности в Украине.

"Именно поэтому максимальное внимание правительства президент Украины обращает на помощь малому бизнесу на период карантинных мероприятий. В частности, речь идет о моратории на налоговые проверки и продолжении реформы налоговых органов", — сказал Ермак.

Он сообщил, что уже передал главам областных администраций поручение Зеленского сформировать рабочие группы с участием представителей микробизнеса от каждого региона.

Первое заседание координационного совета в формате видеоконференции запланировано на 18 декабря.

Отметим также, что накануне Кабинет министров продлил срок приема заявок на получение помощи 8 тысяч грн для физлиц-предпринимателей.

Напомним также, что ранее в Киеве прошли акции протеста предпринимателей против фискализации их бизнеса, а также против карантинных мер. В ходе акции на Майдане Независимости произошли столкновения с полицией.