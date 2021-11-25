Шмыгаль уволил Олейникова с должности главы Налоговой: его сменил Титарчук

В четверг, 25 ноября, Кабинет министров на внеочередном закрытом заседании уволил с должности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Олейникова, который исполнял обязанности главы ведомства. Об этом сообщил правительственный портал.

«Уволить Олейникова Евгения Владимировича с должности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины согласно поданному заявлению», — говорится в распоряжении премьер министра Украины Дениса Шмыгаля.

Следующим распоряжением Кабмин назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной налоговой службы заместителя председателя Михаила Титарчука, который с января 2020 года работает заместителем главы Государственной налоговой службы.

До этого Титарчук был заместителем министра Кабмина, в 2015-2016 годах возглавлял Белгород-Днестровскую районную госадминистрацию, в 2009-2015 годах работал в China National Gold & Gerald Metals Group: SOREMI.

Напомним, 3 ноября 2022 года Национальное антикоррупционное бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры совместно с СБУ провело обыски у первого вице-премьер-министра — министра экономики Алексея Любченко и исполняющего обязанности главы Государственной налоговой службы Евгения Олейникова. По данным СМИ, это связано со "скрутками" и уклонением от уплаты налогов.

Фискальные органы могут осуществлять давление на бизнес с целью его вовлечения в незаконные схемы "скруток" налога на добавленную стоимость и при этом получать процент от объемов таких операций за "невмешательство".

После появления новости об обысках по делу о налоговых "скрутках" Кабинет министров сразу отменил решение об определении Евгения Олейникова победителем конкурса на должность главы Государственной налоговой службы, который он выиграл 27 сентября 2021 года с результатом 11,23 балла.

В самой Налоговой заявили, что обыски проходили по делу о нарушениях налогового законодательства рядом предприятий Полтавской области, по которым сама же служба проводила проверку в декабре 2020 - январе 2021 года. Тогда ГНС нашла ряд нарушений служебной дисциплины в действиях своих сотрудников и сообщила об этом в Госбюро расследований.