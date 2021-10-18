Любченко причастен к "скруткам" на сумму очередного транша МВФ — СМИ

Первый вице-премьер-министр и министр экономики Алексей Любченко причастен к "скруткам" налога на добавленную стоимость на сумму, сопоставимую с размером ожидаемого до конца года транша кредита от Международного валютного фонда на сумму $1,5 млрд. Об этом пишет издание РБК-Украина со ссылкой на совокупность опубликованных ранее документов.

"Последние опубликованные расследования дают основания предполагать, что "скрутки", ответственность за которые лежит на вице-премьер-министре и министре экономики Алексее Любченко, привели к потерям бюджета на сумму почти 42 млрд гривен (или $1,5 млрд)", — говорится в материале.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Издание напоминает, что на пост первого вице-премьера и министра экономики Алексей Любченко пришел с должности главы Государственной налоговой службы.

Одним из ключевых вызовов, который эксперты называли для нового главы ГНС еще в марте-апреле 2020 года, стало решение проблемы "скруток" НДС. Масштабы явления оцениваются в 30-60 млрд грн потерь для бюджета ежегодно. Любченко публично заявлял, что налоговикам под его руководством удалось искоренить явление "скруток". Однако они превратились в одну из наиболее масштабных коррупционных схем в стране, которая идет вразрез с антикоррупционным курсом, который декларирует и внедряет президент Владимир Зеленский, говорится в статье.

Согласно отчету ТСК Верховной Рады, в 2020 году из-за этих схем бюджет потерял 27 млрд грн. В частности, в период с мая по декабрь 2020 года, когда ГНС возглавлял Любченко, объем "скруток" составил 19,6 млрд грн, или порядка 2,5 млрд грн ежемесячно. А в период с января по май 2021 года объем транзитно-конвертационного оборота составил 12,4 млрд грн. В дальнейшем СМИ опубликовали данные о том, что и после перехода Любченко на работу в правительство интенсивность "скруток" не уменьшилась. В частности, за период июнь-август 2021 года было "скручено" около 9,5 млрд грн.

По данным СМИ, которые ссылаются на аналитические записки правоохранительных органов, фискалы готовы были "не замечать" участие тысяч компаний в схемах за 1% от оборотов по таким сделкам. В частности, именно такая цифра указана в документах, связанных с участием в "скрутках" Государственной продовольственной зерновой корпорации и ее подрядчиков.

Также из опубликованных в медиа документов известен персональный перечень лиц в руководстве ГНС, которые якобы непосредственно отвечают за реализацию схем. Кроме самого Любченко координацией, по данным аналитических отчетов, обнародованных в СМИ, занимается и нынешний глава ГНС Евгений Олейников (при Любченко был его заместителем). Также в схеме якобы задействованы помощник Алексея Любченко Сергей Крамар, директор департамента управления рисками ГНС Антон Чиж, начальник управления рисков Александр Осаволюк.

В опубликованных накануне документах, связанных с ГПЗКУ, также фигурирует фамилия помощника Любченко, бывшего главы ГФС и Фонда госимущества Игоря Билоуса. По данным авторов записки, Билоус, в частности, якобы лично отбирал компании для участия в "программе" по "скруткам" с помощью ГПЗКУ, которая занимается закупками и экспортом зерна.

"Сейчас схемами с неуплатой НДС собирается активно заниматься вновь созданное Бюро экономической безопасности. Однако для реальной эффективности необходимо вначале преодолеть политическую первопричину существования схем — привлечь к ответственности чиновников-организаторов. Первым шагом для этого должна стать отставка первого вице-премьера и министра экономики Алексея Любченко", — резюмирует издание.