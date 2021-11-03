НАБУ и СБУ проводят обыски в доме Любченко по делу о "скрутках" НДС

Национальное антикоррупционное бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры совместно со Службой безопасности Украины проводят обыски у первого вице-премьер-министра — министра экономики Алексея Любченко и исполняющего обязанности главы Государственной налоговой службы Евгения Олейникова.

Об этом сообщает "Слово и дело" со ссылкой на источники в антикоррупционных органах. В то же время о подробностях дела, по которому проводятся следственные действия, не сообщается. Отмечается лишь, что это "экономическое дело" и оно касается возможного злоупотребления служебным положением (часть 2 статьи 364 Уголовного кодекса).

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В свою очередь, как уточняет "Слідство.info", обыски связаны со "скрутками" и уклонением от уплаты налогов. При этом указано, что следственные действия проходят и в центральном аппарате ГНС.

Напомним, что накануне Любченко подал в аппарат Верховной Рады заявление с просьбой принять его отставку с занимаемой должности.

Отметим также, что Любченко, в отношении которого давно звучат обвинения в причастности к незаконным схемам "скруток" налога на добавленную стоимость, накануне поддержала Федерация работодателей Украины.

Напомним, что с конца апреля 2020 по конец мая 2021 года нынешний министр занимал должность главы Налоговой, пока его не "повысили" до вице-премьера.

По данным временной следственной комиссии Рады по расследованию злоупотреблений в налоговых органах, объемы "скруток" НДС в период пребывания Любченко на должности главы ГНС составили не менее 19 млрд грн в 2020 году, еще 12,4 млрд грн было "скручено" недобросовестным бизнесом в период до мая 2021 года.

Более того, по данным СМИ, еще 10 млрд грн бюджет недополучил из-за "скруток" уже в период работы Любченко на должности первого вице-премьера.