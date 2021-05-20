Рада назначила Любченко первым вице-премьер-министром экономики

20 мая Верховная Рада Украины назначила Александра Любченко первым вице-премьером, министром экономики, торговли сельского хозяйства.

За это решение проголосовали 293 народных избранника, против — двое и 60 парламентариев воздержались. Не голосовали 22 депутата.

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Ранее Кабинет министров на заседании 19 мая временно возложил исполнение обязанностей министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства на заместительницу министра Ирину Новикову.

29 апреля 2020 года Любченко распоряжением Кабинета министров Украины был назначен председателем Государственной налоговой службы Украины.

14 апреля 2021 года Кабмин переназначил Алексея Любченко председателем Государственной налоговой службы.

Известно, что Алексей Любченко в 1999-2003 годах работал первым замглавы налоговой администрации в Кировоградской области, а с 2003 по 2005 год возглавлял налоговую администрацию Черкасской области.

После этого он стал заместителем председателя Кировоградской ОГА.

В 2009 — 2011 годах Любченко занимал должность замглавы Государственной налоговой администрации.

В 2012 — 2014 годах он был помощником нардепа Виктора Тимошенко. В 2015 году Любченко претендовал на пост главы Государственной фискальной службы.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада сегодня назначила Виктора Ляшко министром здравоохранения, а Александра Кубракова — министром инфраструктуры.

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Напомним, 18 мая Верховная Рада уволила Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры, Игоря Петрашко с должности министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства, а также Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

За первое решение проголосовали 284 депутата. Еще один оказался против, а 23 из участвовавших в голосовании — воздержались.

Кандидатуры их преемников стали известны еще на прошлой неделе, когда Криклий и Петрашко подали в отставку, а представление на увольнения Степанова внес в парламент премьер-министр.

Однако официально представления на назначение Виктора Ляшко, Александра Кубракова и Алексея Любченко министрами здравоохранения, инфраструктуры и экономики были внесены 19 мая.