Политика 1 час назад

Шмыгаль внес в Раду кандидатуры новых глав Минздрава, Мининфраструктуры и Минэкономики

Повысить нынешнего замминистра предложила через Шмыгаля фракция правящей партии "Слуга народа"

Виктор Ляшко. Фото: пресс-служба Минздрава Виктор Ляшко. Фото: пресс-служба Минздрава
Виктор Ляшко. Фото: пресс-служба Минздрава

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении министром здравоохранения Виктора Ляшко, ныне занимающего должность заместителя министра — главного санитарного врача Украины.

Соответствующий документ опубликовал в своем Telegram-канале нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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Шмыгаль отмечает, что кандидатура Ляшко вносится им по предложению фракции "Слуга народа", имеющей права коалиции, поскольку располагает большинством депутатов парламента.

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В свою очередь, как сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Ольгу Куришко, на место уволенного также 18 мая министра инфраструктуры Владислава Криклия Шмыгаль предложил главу "Укравтодора" Александра Кубракова.

На место уволенного министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко премьер предлагает назначить главу Государственной налоговой службы Алексея Любченко.

Напомним, что увольнением Радой последние два чиновника написали заявления об отставке. Степанов же уходить отказался, отреагировав на свою возможную отставку заявлением о подковерных играх "политических сил с низким рейтингом". Однако Шмыгаль инициировал увольнение и его тоже.

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