Премьер потребовал уволить министра здравоохранения Степанова

Премьер-министр направил в Верховную Раду представление на увольнение министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом сообщила пресс-секретарь спикера парламента Ольга Тунций.

"Официально сообщаю, что в Верховную Раду Украины поступило представление премьер-министра Украины об отставке министра здравоохранения Максима Степанова", — написала она на своей странице в Facebook в пятницу вечером.

В течение второй половины дня, когда стало известно об отставке министров инфраструктуры Максима Криклия и экономики — Игоря Петрашко, в политической блогосфере циркулировали слухи о том, что Степанов также подает в отставку, но официально это не подтверждали.

Стоит отметить, что слухи об отставке главы Минздрава ходят не первый день. В конце апреля депутат Рады от "Европейской солидарности" Александр Гончаренко заявлял, что Степанов будет уволен еще до майских праздников и что инициатива исходит из Офиса президента.

Но и нардеп из оппозиционной фракции был не первым, кто предрек увольнение чиновника. Слухи об этом циркулировали практически с первого локдауна, вызванного эпидемией коронавируса в Украине. Они периодически становились предметом общественного обсуждения и также, временами, затухали. В апреле 2021 года представители пропрезидентской фракции "Слуга народа" выступили с инициативой создания новой чиновничьей должности, связанной с медициной — Уполномоченного по медицинским вопросам. Ряд экспертов высказывал мнение, что эта новая должность создается специально для трудоустройства Степанова, которого хотят сместить с министерского поста.

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Кроме слухов были и более явные высказывания против министра. Так в феврале нардепы от "Слуги народа" пригрозили ему отставкой из-за срыва вакцинации, но Степанов смог удержаться в кресле.

Да и сам министр давал поводы заподозрить его в неуверенности в своем положении. Так в 2020 году он решил баллотироваться на местных выборах в Одесский областной совет и утверждал, что способен совмещать работу в правительстве с депутатством на юге страны. Тогда тоже поговаривали, что Степанов готовит себе запасной аэродром.

В то же время, топ-чиновники неоднократно высказывались в поддержку Степанова на должности главы Минздрава. В апреле секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "сейчас не время менять Степанова", а в начале марта премьер (тот самый, который подал представление об увольнении главы МОЗ 14 мая) назвал Степанова эффективным антикризисным менеджером и заявил, что нет повода думать, что его нужно спасать от отставки.