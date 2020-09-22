Степанов хочет совмещать должности министра здравоохранения и депутата Одесского облсовета

Министр здравоохранения Максим Степанов не собирается уходить с должности, даже если он выиграет местные выборы 25 октября в Одесской области, где он возглавляет список партии "Слуга народа".

Об этом чиновник заявил в интервью LB.ua.

На ответ, как он будет бороться за бюджет министерства на 2021 год, если он собирается в Одессу, Степанов ответил, что "не собирается".

"Я работаю министром здравоохранения. Все мои мысли в течение последних шести месяцев — исключительно о развитии системы здравоохранения, на это я трачу все свое силы. Одесская область для меня, конечно, не чужой регион. Я там очень много сделал, потратив 2,5 года своей жизни исключительно на развитие Одесской области. У нас единая команда, и я считаю, что это абсолютно нормально, когда для того, чтобы сделать какие-то вещи в стране, нужно иметь понимание на разных уровнях власти, в том числе, на уровне местной власти", — подчеркнул министр.

При этом на вопрос, поедет ли он работать в Одессу депутатом областного совета, Степанов ответил, что "депутат областного совета это не та должность, которую нельзя соединять с другой".

"Мы посмотрим, как будет. У меня нет мыслей переходить на другую работу. Одесская область — не запасной аэродром. Я думаю, что не произвожу впечатление человек, который готовит для себя запасной аэродром", — подытожил он.

Напомним, ранее глава Минздрава сообщил на своей странице в соцсети Fаcebook, что принял решение "усилить команду президента в Одесской области и согласился возглавить список партии "Слуга народа" в областной совет".