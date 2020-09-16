Политика 40 минут назад

Глава Минздрава решил идти на местные выборы в Одесский облсовет

Максим Степанов будет баллотироваться в областной совет от партии "Слуга народа"

Максим Степанов. Фото: Facebook Максим Степанов. Фото: Facebook
Максим Степанов. Фото: Facebook

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов возглавил список партии "Слуга народа" на предстоящих выборах 25 октября в Одесский областной совет.

Об этом глава Минздрава сообщил на своей странице в соцсети Fаcebook.

Кратко и по делу в Telegram

"Я принял решение усилить команду президента в Одесской области и согласился возглавить список партии "Слуга народа" в областной совет", — написал Степанов.

При этом, министр отметил, что он "не политик, а государственный менеджер", но ему не безразличен Одесский регион, который, по словам министра, заслуживает реальных изменений.

Читайте также:
"Слуга народа", "ОПЗЖ" и "ЕС" будут лидерами на местных выборах в октябре, — социологи

По его словам, обновления возможны, если там будет команда президента.

"Вместе со всей страной, Одесская область заслуживает реальных изменений, которые начал президент. Но реализовать их можно только при наличии его команды в местной власти. Это уникальный шанс на изменения, который мы не можем потерять", — заявил Степанов.

Ранее стало известно, что супруга пятого президента Украины Петра Порошенко — Марина Порошенко — возглавила список партии "Европейская солидарность" на местных выборах в Киевсовет.

Перед этим экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов официально подтвердил, что будет участвовать в местных выборах от партии "Голос" под первым номером в списке Киевсовета.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Марина Порошенко возглавила список "Европейской солидарности" на выборах в Киевсовет
Марина Порошенко возглавила список "Европейской солидарности" на выборах в Киевсовет
"Вместо реформ — эрозия". Нефьодов официально идет первым номером в Киевсовет от "Голоса"
"Вместо реформ — эрозия". Нефьодов официально идет первым номером в Киевсовет от "Голоса"
В Украине за сутки снова зафиксировали более 2900 новых случаев инфицирования COVID-19
В Украине за сутки снова зафиксировали более 2900 новых случаев инфицирования COVID-19
Загрузка...
Новое видео
12 систем масштабирования бизнеса: как вырасти до 95 филиалов в 20 странах мира — Дмитрий Корчевский, ШАГ

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Смертельное ДТП в Киеве: мотоциклист сбил пешехода, погибли три человека (ФОТО, ВИДЕО)

  3. Украина выиграла у России суд по продаже Проминвестбанка

  4. Глава Минфина пояснил, почему миссия МВФ передумала ехать в Украину

  5. Рейтинг Зеленского упал ниже 30%. Недовольны его работой 57% украинцев, — социологи

Загрузка...