Глава Минздрава решил идти на местные выборы в Одесский облсовет

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов возглавил список партии "Слуга народа" на предстоящих выборах 25 октября в Одесский областной совет.

Об этом глава Минздрава сообщил на своей странице в соцсети Fаcebook.

"Я принял решение усилить команду президента в Одесской области и согласился возглавить список партии "Слуга народа" в областной совет", — написал Степанов.

При этом, министр отметил, что он "не политик, а государственный менеджер", но ему не безразличен Одесский регион, который, по словам министра, заслуживает реальных изменений.

По его словам, обновления возможны, если там будет команда президента.

"Вместе со всей страной, Одесская область заслуживает реальных изменений, которые начал президент. Но реализовать их можно только при наличии его команды в местной власти. Это уникальный шанс на изменения, который мы не можем потерять", — заявил Степанов.

Ранее стало известно, что супруга пятого президента Украины Петра Порошенко — Марина Порошенко — возглавила список партии "Европейская солидарность" на местных выборах в Киевсовет.

Перед этим экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов официально подтвердил, что будет участвовать в местных выборах от партии "Голос" под первым номером в списке Киевсовета.