Министры Криклий и Петрашко подали в отставку

Министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко подали в отставку по собственному желанию.

Об этом заявила в эфире телеканала "Украина 24" заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"У нас на следующей неделе действительно будут кадровые изменения в правительстве. Уже поступили заявления от уже бывших министров экономики Петрашко и инфраструктуры Криклия по собственному желанию. И в понедельник на фракции мы будем рассматривать уже возможных кандидатов на замену. Единственное, что могу сказать: эти кандидаты работают в центральных органах власти. Я не буду озвучивать фамилии", — сказала она.

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По словам депутата, она "уважает" этих людей и они зарекомендовали себя на нынешних должностях.

"Однозначно это будет усиление. Это значит, что в правительстве появляется акцент на экономику, на рост ВПП, на создание рабочих мест. Это очень важно в период, когда мы, я надеюсь, выйдем из пандемии и вернемся к нормальной жизни", — добавила Кравчук.

Перед этим о таком факте сообщили в своих Telegram-каналах нардепы Александр Дубинский (внефракционный) и Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"), а нардеп от СН Юлия Гришина даже опубликовала копию написанного от руки заявления Криклия.

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Руководитель пресс-службы Мининфраструктуры Оксана Герасимова также подтвердила Delo.ua, что Криклий действительно написал заявление об отставке.

В свою очередь, в отношении министра здравоохранения Максима Степанова Кравчук заявила, что он "пока заявления не писал".

"Но очевидно, что если не будет заявления по собственному желанию, то мы также рассмотрим на фракции отчет о его работе. Есть проект постановления "Голоса" — и будет недоверие Верховной Рады. Это не будет означать автоматическую отставку, но у премьер-министра будет возможность вносить [представление об увольнении]", — сказала она.

При этом, как сообщает "Страна.ua", на место Петрашко планируют назначить нынешнего главу Государственной налоговой службы Алексея Любченко, который в последнее время сблизился с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Также Любченко называют человеком, близким к таможенному другу Зеленского Илье Павлюку.

В свою очередь, Гришина в своем Telegram-канале подтвердила, что вместо Петрашко номинируется кандидат Любченко, а также сообщила, что вместо Криклия хотят назначить министром главу "Укравтодора" Александра Кубракова. При этом ее коллега по фракции Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале уточнила, что такую информацию опубликовал в чате фракции ее глава Давид Арахамия.

Напомним, что 14 апреля Кабмин переназначил Любченко на должность главы ГНС по результатам проведенного конкурса — теперь по контракту на пять лет. До этого он занимал должность на основании временного назначения на период карантина из-за эпидемии Covid-19, поскольку проведение конкурсов на госслужбу парламент отменил еще в апреле 2020 года (но в феврале 2021-го их решили возобновить).

Отметим также, что еще в июле 2020 года в Раду был внесен проект постановления №3938 об обращении к Кабмину с просьбой об увольнении Степанова, однако до сих пор документ не рассматривался. Инициаторами его были депутаты от "Голоса", но его также поддержали многие "Слуги народа" — всего под инициативой подписалось 89 тогдашних нардепов (включая уже покинувшего ВР Святослава Вакарчука).