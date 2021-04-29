Политика 20 минут назад

Нардеп Мокан прекратит представлять интересы Кабмина в Раде

По словам депутата, такой шаг согласован с премьер-министром Денисом Шмыгалем

Василий Мокан. Фото: Facebook-страница депутата Василий Мокан. Фото: Facebook-страница депутата
Василий Мокан. Фото: Facebook-страница депутата

Депутат Верховной Рады Василий Мокан решил покинуть должность представителя Кабинета министров в парламенте. Об этом он объявил на своей странице в Facebook, приложив фото соответствующего заявления.

"Сегодня написал заявление об увольнении с должности постоянного представителя Кабмина в Верховной Раде Украины по собственному желанию. С премьер-министром такой шаг взаимно согласован. Благодарен ему и всему составу правительства насыщенных 13 с половиной месяцев работы. Кто станет преемником на посту — решение за Кабмином", — отметил Мокан.

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Он также выразил надежду на дальнейшее конструктивное сотрудничество законодательной и исполнительной ветвей власти.

В свою очередь, как сообщает пресс-служба правительства, оно планирует рассмотреть вопрос о назначении нового представителя в Раде в течение ближайших двух недель. Отмечается, что ключевой задачей его будет "усиление институционального взаимодействия" правительства и парламента.

"Тесная и конструктивная работа исполнительной и законодательной ветвей власти должна выйти на качественно новый уровень, что должно повлиять на скорость прохождения правительственных инициатив в парламенте, а также ускорить имплементацию принятых Верховной Радой документов", — добавили в Кабмине.

Напомним, Мокан был назначен представителем Кабмина в Раде 11 марта 2020 года. До него эту должность занимала с 15 ноября 2019 года его коллега по фракции Елена Шуляк.

Отметим, что Мокан попал в Раду по списку СН, будучи в нем под №103. В парламенте он также является заместителем председателя комитета по вопросам молодежи и спорта, председателем подкомитета по вопросам национально-патриотического воспитания этого комитета.

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