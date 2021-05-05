Из Рады отозвали инициативу по увольнению министра финансов Марченко

Проект постановления №5449 об увольнении Сергея Марченко с должности министра финансов 5 мая отозван из Верховной Рады. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Напомним, что документ был внесен в Раду 29 апреля. Его авторами значатся 15 представителей фракции "Слуга народа" — Сергей Бунин, Маргарита Шол, Максим Павлюк, Богдан Торохтий, Артем Нагаевский, Максим Гузенко, Олег Марусяк, Павел Павлиш, Дмитрий Соломчук, Андрей Богданец, Игорь Васильев, Елена Лис, Оксана Гринчук, Максим Заремский, Артем Черноморов.

Кроме того, среди них значатся исключенные из фракции "Слуга народа" Александр Юрченко и Антон Поляков (последний ныне входит в группу "За будущее").

Депутаты мотивировали свою инициативу тем, что Марченко, по их мнению, ненадлежащим образом реагирует на существование схем по противоправному формированию налога на добавленную стоимость (так называемых налоговых "скруток") и схем по уклонению от уплаты акцизов при продаже табачных изделий. По их данным, из-за этого госбюджет недополучил в 2020 году 2,7 млрд грн.

"Следовательно, есть обоснованные основания полагать, что министр финансов Украины Марченко ненадлежащим образом выполняет свои служебные обязанности вследствие недобросовестного отношения к ним, наносит существенный вред государственным интересам и наносит ущерб государству в особо крупных размерах", — говорилось в пояснительной записке к проекту постановления.