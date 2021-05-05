Политика 1 час назад

Из Рады отозвали инициативу по увольнению министра финансов Марченко

Депутаты передумали увольнять чиновника, который, по их мнению, не реагирует должным образом на налоговые "скрутки"

Сергей Марченко. Фото: Урядовий Кур'єр Сергей Марченко. Фото: Урядовий Кур'єр
Сергей Марченко. Фото: Урядовий Кур'єр

Проект постановления №5449 об увольнении Сергея Марченко с должности министра финансов 5 мая отозван из Верховной Рады. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Напомним, что документ был внесен в Раду 29 апреля. Его авторами значатся 15 представителей фракции "Слуга народа" — Сергей Бунин, Маргарита Шол, Максим Павлюк, Богдан Торохтий, Артем Нагаевский, Максим Гузенко, Олег Марусяк, Павел Павлиш, Дмитрий Соломчук, Андрей Богданец, Игорь Васильев, Елена Лис, Оксана Гринчук, Максим Заремский, Артем Черноморов.

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Кроме того, среди них значатся исключенные из фракции "Слуга народа" Александр Юрченко и Антон Поляков (последний ныне входит в группу "За будущее").

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Депутаты мотивировали свою инициативу тем, что Марченко, по их мнению, ненадлежащим образом реагирует на существование схем по противоправному формированию налога на добавленную стоимость (так называемых налоговых "скруток") и схем по уклонению от уплаты акцизов при продаже табачных изделий. По их данным, из-за этого госбюджет недополучил в 2020 году 2,7 млрд грн.

"Следовательно, есть обоснованные основания полагать, что министр финансов Украины Марченко ненадлежащим образом выполняет свои служебные обязанности вследствие недобросовестного отношения к ним, наносит существенный вред государственным интересам и наносит ущерб государству в особо крупных размерах", — говорилось в пояснительной записке к проекту постановления.

Напомним, Рада назначила Марченко министром финансов 30 марта 2020 года. На парламентских выборах 2019 года он был кандидатом в нардепы от партии "Украинская стратегия Гройсмана". В 2018-2019 годах Марченко был заместителем главы Администрации президента Игоря Райнина при Петре Порошенко, в 2016-2018 годах — заместителем министра финансов.

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