Депутаты от "Слуги народа" предлагают уволить министра финансов Марченко

17 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту уволить Сергея Марченко с должности министра финансов. Соответствующий проект постановления №5449 был зарегистрирован в Раде 29 апреля. Текст документа на сайте парламента пока отсутствует.

Его авторами значатся 15 представителей фракции "Слуга народа" — Сергей Бунин, Маргарита Шол, Максим Павлюк, Богдан Торохтий, Артем Нагаевский, Максим Гузенко, Олег Марусяк, Павел Павлиш, Дмитрий Соломчук, Андрей Богданец, Игорь Васильев, Елена Лис, Оксана Гринчук, Максим Заремский, Артем Черноморов.

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Кроме того, среди них значатся исключенные из фракции "Слуга народа" Александр Юрченко и Антон Поляков (последний ныне входит в группу "За будущее").

Отметим, что ранее в апреле СМИ писали о том, какими могут быть причины возможного нового увольнения Марченко из Минфина. В частности, его обвиняют в сокрытие контрабанды и "скруток" НДС. Активным критиком министра, в частности, является бывший глава Одесской обладминистрации Михеил Саакашвили.

В свою очередь, в недавнем интервью изданию LB.ua Марченко ответил на выпады Саакашвили крайне резко.

"Шулер с большой дороги, приезжий гастрабайтер. Он приехал, что-то попытался сделать, какие-то идеи, которые не зашли и сейчас, он пытается обвинить в своих проблемах кого-то другого. Выбрал меня. Я не буду это терпеть... Ты — фейк, ты — фейковая история, тебя подпитывают просто информационно, потому что почему-то считается, что тебя должны носить на руках", — высказался тогда он в адрес экс-губернатора и экс-президента Грузии.

Напомним, Рада назначила Марченко министром финансов 30 марта 2020 года. На парламентских выборах 2019 года он был кандидатом в нардепы от партии "Украинская стратегия Гройсмана". В 2018-2019 годах Марченко был заместителем главы Администрации президента Игоря Райнина при Петре Порошенко, в 2016-2018 годах — заместителем министра финансов.