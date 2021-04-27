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40 минут назад

Степанова хотят уволить 29 апреля — нардеп

По словам Гончаренко, инициатива об увольнении исходит из Офиса президента

Максим Степанов. Фото: Хмельницкая обладминистрация Максим Степанов. Фото: Хмельницкая обладминистрация
Максим Степанов. Фото: Хмельницкая обладминистрация

Верховная Рада на внеочередной сессии 29 апреля может уволить Максима Степанова с должности министра здравоохранения, заявляет депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Как сообщил он в своем Telegram-канале, инициатива, по его информации, исходит из Офиса президента.

Кратко и по делу в Telegram

"ОП хочет в четверг отправить Степанова в отставку на внеочередной кадровой сессии", — написал депутат.

Отметим, что на данный момент проекта постановления об увольнении Степанова на сайте парламента нет.

Напомним, что он занял должность министра здравоохранения 30 марта 2020 года. При этом министра уже неоднократно грозились уволить, в частности в середине февраля, до появления информации о поставке первой для Украины вакцины Covishield, фракция правящей партии "Слуга народа" инициировала отставку Степанова из-за провала с началом вакцинации. Тем не менее соответствующего проекта постановления никто не подал.

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По состоянию на начало апреля было известно, что в Раде собрали, по меньшей мере, 90 подписей депутатов за созыв внеочередной сессии для рассмотрения отставки Степанова.

Отметим также, что еще в июле 2020 года в парламент 89 депутатами был подан проект постановления об обращении Рады к Кабинету министров относительно увольнения Степанова, однако он так и остался нерассмотренным.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в начале апреля заявлял, что сейчас не время увольнять Максима Степанова, несмотря на недовольство его деятельностью в контексте вакцинации населения против коронавирусной инфекции. По словам Данилова, все контакты по вакцинации сейчас все равно на Степанове.

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