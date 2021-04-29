"Слуги народа" придумали нового медицинского чиновника. Причем здесь Максим Степанов?

В Верховной Раде решили бороться с некачественными медуслугами в Украине с помощью нового чиновника — уполномоченного по медицинским вопросам. Предполагается, что он будет следить за соблюдением прав в сфере охраны здоровья, а также инициировать уголовные производства и штрафы.

По мнению юристов, предложенный народными депутатами подход далек от идеала. Корреспондент Delo.ua Илья Требор выяснил, чего хотят парламентарии и почему их новый законопроект может быть выгоден министру здравоохранения Максиму Степанову.

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Согласно приказу министра, численность аппарата Минздрава составляет около 330 человек. Из них за контролем качества предоставления медпомощи следит 22 сотрудника. Но народные депутаты из фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк и Оксана Дмитриева, а также спикер парламента Дмитрий Разумков считают, что эти специалисты не справляются со своей работой. Парламентарии зарегистрировали законопроект, который поможет решить проблему и создаст институт уполномоченного по медицинским вопросам. В будущем должность может достаться любому украинцу старше 30 лет, владеющему государственным языком, с высшим юридическим/медицинским образованием и "высокими моральными качествами".

"Учитывая положительный международный опыт, представляется необходимым введение в Украине института уполномоченного по медицинским вопросам. Его деятельность будет направлена на мониторинг соблюдения права на охрану здоровья, рассмотрение жалоб о нарушениях этого права и прав пациентов, контроль за реализацией прав медицинских работников, посредничество в конфликте между пациентом и объектом госконтроля", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Новый госслужащий станет коммуникационной прокладкой между пациентом и больницами. Уполномоченный будет открывать производство после жалоб пациентов или их представителей, сотрудничать с органами госконтроля в рамках рассмотрения этих жалоб, обращаться с заявлением о совершении уголовного правонарушения и работать с Верховной Радой над новыми законопроектами. Если же, по мнению уполномоченного, жалоба подана неправильно, у него будет право ее закрыть. Также он сможет работать с документами с ограниченным доступом, пользоваться реестрами и базами данных в системе охраны здоровья, а также требовать от врачей и больниц письменные объяснения по вопросам их работы.

Кроме того, нардепы хотят внести изменения в Кодекс об административных наказаниях и предлагают за невыполнение требований нового чиновника штрафовать на сумму от 1700 до 3400 грн.

Член совета отделения Ассоциации юристов Украины в Харьковской области Артем Донец отмечает, что с учетом большого количества жалоб и обращений о медицинских ошибках создание такого института позитивно повлияет на систему охраны здоровья. Вот только в нынешнем виде законопроект содержит немало недочетов и принимать его не стоит. Почему?

Во-первых, не закреплены последствия производств, которые инициирует уполномоченный, и не указано, какие документы будут приняты после их рассмотрения. Нет ссылок на виды решений нового чиновника, что создает дополнительную неопределенность в его полномочиях. Это, по мнению Донца, поднимает самый главный вопрос: какие последствия для пациента и медицинского работника будут иметь обращения и проверки после жалоб?

Во-вторых, неясен механизм взаимодействия уполномоченного и врачебной тайны. По действующему законодательству, любая информация о состоянии здоровья человека конфиденциальна и может быть получена только после судебного решения. Очевидно, что для полноценного рассмотрения жалобы чиновник должен получить доступ к данным.

"В законопроекте говорится, что уполномоченный может получать такие данные по соответствующему запросу, но указанное положение не ограничивает его в получении таких данных по конкретному пациенту. Другими словами, он получает полномочия запрашивать информацию о состоянии здоровья и проведении мероприятий медицинского характера в отношении каждого лица, независимо от того, обратились к нему с жалобой или нет. Существует потенциальная возможность злоупотребления правом на получение информации о состоянии здоровья человека", — объясняет Донец.

В-третьих, юрист считает, что норму о штрафах в КоАП нужно вносить только после обеспечения качественного уровня правового урегулирования, а его законопроект не обеспечивает.

И наконец эксперт отмечает: "В Украине есть уполномоченный Верховной Рады по правам человека, уполномоченный президента по правам ребенка, уполномоченный по защите государственного языка и образовательный омбудсмен. Учитывая, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека призван способствовать защите и осуществлению лицом всех гарантированных прав и свобод, а все остальные только отдельных прав и свобод, разве не логичнее создать в Украине единую систему омбудсменов, которая будет защищать и содействовать в реализации всех прав человека вместе?".

Впрочем, из-за политического напряжения вокруг медицинской сферы можно говорить не только о практическом мотиве создания новой должности. Потенциально она может стать запасным аэродромом для Максима Степанова, под которым уже давно шатается министерское кресло. Обсуждение возможной отставки топ-чиновника идет с момента назначения весной 2020 года. Первый сбор подписей нардепов за его увольнение начался еще в мае, но тогда набрать необходимые 150 голосов не удалось.

Вторая волна разговоров о кадровых перестановках в Минздраве пришлась на ноябрь прошлого года. При этом СМИ, ссылаясь на источники в Офисе президента, отмечали, что Степанова планируют уволить до конца года. Парламентарий из фракции "Голос" Ярослав Железняк добавил: в Кабмине лежит документ, запускающий процедуру. Сразу после этой новости Степанов ушел на больничный, а потом заявил: уходить в отставку не намерен и планирует работать до 2024 года.

В среду, 28 апреля, Железняк отметил — 150 голосов для заседания по увольнению министра наконец собраны. Документ подписали представители всех фракций. Кроме того, нардеп из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко 27 апреля со ссылкой на источники в ОПУ заявил, что на внеочередном заседании 29 апреля Степанова планируют уволить. Ранее замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук также говорила, что готова проголосовать за отставку министра, но при условии, что сразу же назначат нового.

В Офисе президента говорят: пребывание Степанова в должности министра будет зависеть от результативности его работы. При этом во фракции "Голос" корреспонденту Delo.ua рассказали, что пока от идеи рассмотреть эту кадровую рокировку 29 апреля отказались, поскольку нет человека на замену. Хотя директор департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Игорь Петренко говорит, что оптимальной кандидатурой является замминистра здравоохранения и по совместительству главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"Критическая масса недовольства накопилась достаточно давно, но все пытались дать Степанову шанс вырулить из вакцинации и того множества проблем, с которыми мы столкнулись. Но терпение не безгранично, и об отставке министра говорят достаточно давно. Сейчас обсуждают другие кадровые изменения (назначение министра энергетики. — Delo.ua), поэтому решили, что появилось окно возможностей, когда это можно сделать", — объясняет эксперт.

Замглавы комитета ВР по вопросам здравоохранения, а по совместительству и одна из авторов нормы об уполномоченном Оксана Дмитриева говорит, что удивлена сложившейся ситуацией и знает депутатов, которые уже изменили свое мнение. По ее словам, сейчас они подпись в документе об увольнении Степанова не ставили бы. Более того, она уверена, что говорить о провале вакцинации в Украине нет причин и странно обвинять министра в том, что он "не хочет увольнять медиков за отказ прививаться".

При этом Петренко уверен, что глупо увольнять Степанова и переводить его на должность уполномоченного. По мнению эксперта, сейчас главная задача — выпустить пар и убрать негатив. Если министра переведут на новую должность, все будут вспоминать его результаты вакцинации населения. К тому же у министра есть альтернатива: он все так же остается депутатом областного совета Одесской области.

Илья Требор, специально для Delo.ua