Рейтинг "Слуги народа" за полтора месяца подрос более чем на 3 пункта — опрос

22,8% определившихся со своим выбором респондентов готовы проголосовать на гипотетических внеочередных выборах Верховной Рады за партию "Слуга народа". Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса социологической группы "Рейтинг".

За "Европейскую солидарность" отдали бы голоса 14,4%, за "Оппозиционную платформу — За жизнь" — 13,7%, за "Батькивщину" — 12,2%, а остальные политсилы 5%-ный барьер не преодолели бы.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Так, за Радикальную партию готовы проголосовать 3,7% определившихся, за Партию Шария — 3,6%, за "Украинскую стратегию Гройсмана" — 3,5%, за "Свободу" — 3,4%, за "Силу и честь" — 3,2%, за партию "За будущее" — 3%, за "Голос" — 2,8%, за "Наших" и УДАР — по 2,5%, за "Самопомощь" — 2,2%. Также в результатах опроса указан пункт "Народный фронт Яценюка" с 1,5%. За другую партию хотят проголосовать еще 4,9%.

В то же время среди всех опрошенных за "СН" отдали бы голос 14,5%, в то время как 17,4% не намерены голосовать вообще, а 19,3% затруднились дать ответ.



В начале марта "Рейтинг" давал "СН" 19,5%, "ЕС" — 14,7%, а "ОПЗЖ" — 14,3%, хотя спрашивал респондентов не лично, а по телефону.

Кроме того, респондентам задавался вопрос о том, кто, по их мнению, должен работать в правительстве — специалисты с опытом работы или новые люди, не бывшие ранее во власти. Так, новых людей хотят видеть лишь 23% опрошенных (при 27% двумя месяцами ранее), а опытных — 65% (при 63% в феврале).



Больше всего за опытных людей во власти выступают сторонники "Евросолидарности" (88%) и "ОПЗЖ" (83%), меньше всего — "Свободы" (58%), "РПЛ" (55%) и "СН" (47%). Среди последних при этом 43% считают, что в Кабмине должны работать люди, которых ранее не было во власти.



Опрос проводился 23-27 апреля методом личного формализованного интервью среди 2000 респондентов во всех подконтрольных Украине областях. Ошибка репрезентативности исследования с вероятностью 0,95 составляет не более 2,2%.

Напомним, что чуть более поздний опрос, проводившийся "Рейтингом" также методом "лицом к лицу", но среди меньшего числа граждан, показал результат "СН" в 21,2% от определившихся с выбором. На втором месте оказалась бы "ОПЗЖ" с 18,5%.

При этом последний опрос Киевского международного института социологии дал "Слуге народа" фактически те же 21,3%, а "ОПЗЖ" третье место лишь с 12,2%.