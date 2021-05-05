Рейтинг Зеленского за два месяца вырос более чем на треть — опрос

За действующего главу государства Владимира Зеленского в середине апреля были готовы проголосовать на гипотетических президентских выборах 31,4% украинцев, определившихся со своим выбором. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

За Петра Порошенко при этом готовы отдать голос 18,1% таких граждан, за Юлию Тимошенко — 11,9%, за Игоря Смешко — 10,4%, за Юрия Бойко — 9,6%, за Владимира Гройсмана — 5,3%, за Евгения Мураева — 5%, за Олега Ляшко — 4%, за Александра Вилкула — 1,2%, за Киру Рудик — 0,1%, а за другого кандидата — 3,1%.

При этом согласно результатам опроса КМИС от 5-7 февраля, за Зеленского были готовы проголосовать лишь 22,7% определившихся с выбором.

В свою очередь, по новому опросу, в случае проведения внеочередных выборов Верховной Рады за "Слугу народа" готовы проголосовать 21,3% (при 15,5% по предыдущему опросу), за "Европейскую солидарность" — 17,7% (против 18,1% в феврале), за "Оппозиционную платформу — За жизнь" — 12,2% (при падении более чем на четверть с 16,8% в феврале), а за "Батькивщину" — 10,2% (падение с 13,2%).

За "Силу и честь" готовы проголосовать 7,6% определившихся, за Радикальную партию — 4,1%, за "Украинскую стратегию Гройсмана" — 3,9%, за "Гражданскую позицию" — 3,7% (при 1,8% в феврале), за Партию Шария — 3,4%, за "Оппозиционный блок" — 3,3%, за УДАР — 2,8%, за "Самопомощь" — 2%, за "Свободу" — 1,8%, за "Голос" — 1,6% (при 3,7% в феврале), за партию "За будущее" — 1,4%, за "Национальный корпус" — 1,1%, за "Пропозицию" — 0,7%, за другую партию — 1,3%.

Отметим также, что по данным последнего опроса "Украинской социологической группы", за Зеленского готовы проголосовать 23,8% украинцев, а за "Слугу народа" — 21,2%.