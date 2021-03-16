Рейтинги Зеленского и "Слуги народа" за месяц подскочили на более чем 4 пункта — опрос

Действующий президент Владимир Зеленский остается лидером электоральных симпатий украинцев с рейтингом более 27% от определившихся с выбором на гипотетических досрочных выборах президента. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Так, в случае баллотирования Виктора Медведчука без Юрия Бойко за Зеленского готовы голосовать 27,9% таких респондентов. Кроме того, за Петра Порошенко намерены голосовать 20,3%, за Юлию Тимошенко — 10,5%, за Виктора Медведчука — 8,3%, за Игоря Смешко — 6,7%, за Владимира Гройсмана — 4,4%, за Дмитрия Разумкова — 4%, за Александра Вилкула — 2,6%, за Руслана Кошулинского — 2,5%, за Олега Ляшко — 2,4%, за Анатолия Гриценко — 2%, за Виталия Кличко — 1%. В то же время другого кандидата для уже себя выбрали 7,3%.

В случае, если будет баллотироваться Бойко без Медведчука, за Зеленского проголосовали бы 27,4% опрошенных, определившихся с выбором. Порошенко бы тогда набрал 19,7%, Бойко — 17,1%, Тимошенко — 10,1%, Смешко — 6,3%, Гройсман — 3,3%, Кошулинский — 2,8%, Ляшко — 2,4%, Разумков — 2%, Гриценко — 1,7%, Вилкул и Кличко — по 0,9%, а другие кандидаты — 5,3%.

При моделировании второго туда Зеленский среди определившихся с выбором опережает Порошенко в пропорции 57,2 на 42,8, Юрия Бойко — 66,4 на 33,6, а Разумкова — 62,9 на 37,1.

В то же время сам Разумков победил бы и Порошенко, и Бойко: в первом случае с результатом в 65,3%, во втором — 56,1%. В паре Бойко-Порошенко выиграл бы второй с 58%.

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В свою очередь, на гипотетических внеочередных парламентских выборах за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 26,5% определившихся респондентов, за "Европейскую солидарность" — 20,1%, за "Оппозиционную платформу — За жизнь" — 17,9%, за "Батькивщину" — 9,4%, за "Силу и честь" — 5,2%, за "Голос" и "Свободу" — по 3,4%, за "Украинскую стратегию Гройсмана" — 3%, за Радикальную партию — 2%, за Партию Шария — 1,6%, за "Гражданскую позицию" — 1,3%, за "Оппозиционный блок" — 1,2%, за "УДАР Виталия Кличко" — 1,1%, за другую партию — 3,8%.

Опрос проведен с 5 по 9 марта методом личного интервью по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов во всех подконтрольных регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, что согласно опросу, проведенному Центром Разумкова тем же методом с 29 января по 3 февраля, за Зеленского хотели голосовать 23,1% определившихся, а за "Слугу народа" — 22,2%. Кроме того, Зеленский менее уверенно лидировал в случае выхода во второй тур с Порошенко, Бойко и Разумковым.

Таким образом, поддержка действующего президента и правящей партии, по данным Центра Разумкова, выросла за месяц на более чем 4 процентных пункта.