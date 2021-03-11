Разумков открестился от планов создавать собственную политсилу

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отрицает, что начал самостоятельную политическую карьеру и отстранился от президентской команды. Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Нет, это абсолютно неверно. Я понимаю, что многим бы этого очень хотелось, теперь нашли способ. Моя позиция не меняется. Если вы посмотрите, что я говорил год назад, это будет во многом совпадать с тем, что я говорю сегодня. Посмотрите на мою риторику до того, как я стал главой Верховной Рады, и когда эта команда только начинала работать еще в далеком 2018 году. Когда многих из тех, кто сегодня высказывает домыслы, и рядом не стояло", — заявил он.

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В ответ на вопрос, верен ли он президенту Владимиру Зеленскому, Разумков заявил, что нужно оставаться "в той парадигме, которая есть", а если она меняется, то четко объяснить почему.

"Я верен команде. Если мы говорим о позиции отдельных наших коллег, то это их право, у нас свобода слова и они могут говорить все, что хотят... Я буду идти в той парадигме, с которой приходил. Не в моих принципах отпрыгивать. Команда — это в первую очередь принципы, на которых она строится. Если ты начинаешь эти принципы менять под то, как дуют политические ветры, то ты становишься флюгером", — отметил спикер.

Он признал, что это не всегда комфортно, потому что "ветер может погнуть и сломать", но происходит такое редко.

"По крайней мере, тебе будет не стыдно за то, что ты делаешь. А если ты будешь каждый раз менять свою позицию, то через какое-то время тебя перестанут уважать, а еще через какой-то промежуток ты сам себя перестанешь уважать", — подчеркнул Разумков.

По его словам, с Зеленским у него "нормальные, рабочие отношения" и нет конфликта.

"Общаемся, когда это необходимо. Практически каждую неделю есть общие совещания, встречи, могут быть звонки по тем или иным вопросам. Все заняты, у каждого свое направление работы", — описал спикер.

Председатель Рады также отметил, что у него настолько насыщенный график работы, что ему "сегодня точно не до каких-то дополнительных проектов".

"Если я на сегодня не строю никаких проектов, как у меня могут быть союзники?.. На сегодняшний момент мне не оказывает политическую или другую поддержку ни Владимир Гройсман, ни Виталий Кличко. Давайте не забывать, что мэр Киева еще и возглавляет Ассоциацию городов Украины", — сказал Разумков.

При этом он отметил, что гарантированно будет работать с местными властями не в политическом контексте, а ради развития государства.

"Я 100% буду работать с представителями местной власти, это даже не мое желание, это моя обязанность. Потому что если мы хотим выстроить нормальную вертикаль власти не в формате "я начальник — ты дурак", который не работает в условиях децентрализации, всегда нужно искать точки соприкосновения. Если мы говорим по подходам, то в 95% можно найти то, что даст позитивную синергию всем", — уверен спикер ВР.

По его словам, построить нормальную вертикаль государственной машины, которая работала бы на каждом уровне, можно только выстраивая эффективную коммуникацию с представителями местной власти.

"Я точно такой же народный депутат, как и все остальные. Мои коллеги ездят по своими округам и не только по своим. Я считаю, что когда ты сидишь в кабинете, ты начинаешь терять связь с реальностью. Для того, чтобы этого не происходило, очень рекомендую ездить и общаться с людьми, в том числе в регионы", — добавил Разумков.

Председатель парламента подчеркнул, что прикладывает максимум усилий, чтобы сделать ту работу, которая от него зависит, и если кто-то и заинтересован в уменьшении его политического веса, то соответствующие вопросы следует задавать именно этим людям. Кроме того, спикер прокомментировал информацию о якобы наличии подконтрольной ему группы нардепов.

"Я не понимаю, что такое группа. Парламент должен работать на единый результат. Есть вещи, которые объединяют людей, — те или иные законопроекты, за которые голосуют там 300 народных депутатов. А есть те, за которые и в монобольшинстве не голосуют 100 народных депутатов. И вы никогда не сможете собрать так называемые группы", — ответил Разумков.

Глава Рады также подчеркнул, что информация о существовании в парламенте тех или иных групп влияния носит манипулятивный характер.

"Когда говорят, что это группа 20, 30 или 40 человек, поверьте моему опыту, если вы эти группы сложите, то у вас получится не 422 народных депутата... Вы так выйдете на цифру в 700. Потому что каждый считает, что у него в группе есть кто-то, а он не в группе или не только в его группе, или этой группы вообще не существует. Очень часто это напоминает продажу воздуха. Я продавать воздух не люблю и никому не советую", — заявил он.

Отметим также, что согласно последним опросам, Разумков имеет, по данным КМИС, рейтинг 4,2%, а по данным группы "Рейтинг" — 3,3%.